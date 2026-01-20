Nico Paz es el argentino que hace todos los méritos para ir al Mundial 2026

El joven jugador argentino, Nicolás Paz está haciendo todos los méritos para entrar a la lista definitiva del Mundial con sus actuaciones.

En la victoria del Como frente a la Lazio italiana, Nico Paz dejó en evidencia por qué debe integrar la lista rumbo al Mundial. La elegancia, rapidez y aporte goleador del jugador de la Selección Argentina lo convierten en un volante ofensivo completo en todos los sentidos.

El nacido en España brilló con dos goles ante la Lazio en la fecha 21 de la Serie A, y además falló un penal. Lo que destaca aún más al mediocampista es la suba de su nivel tras sus escasas oportunidades con la Selección Nacional, donde ya brindó una asistencia. El jugador deberá sostener este ritmo.

image Nicolás Paz volvió a ser figura. Gentileza El conquistador de la Serie A El Como, dirigido por Cesc Fàbregas, se encuentra en la sexta posición de la liga italiana y, si mantiene este nivel, podrá competir en certámenes internacionales en la próxima temporada. El 10 del equipo, Nicolás Paz, ha contribuido en más de 14 ocasiones de gol en 19 partidos disputados, pero no solo maravilla por su aporte en ataque, sino también por la calidad que sostiene en su juego.

En el último partido, el jugador marcó el segundo y tercer gol, en una victoria por 3 a 0 donde su equipo aplastó a las “Gaviotas” de Roma. El argentino está haciendo todos los esfuerzos para ganarse un lugar en la Selección Argentina, nivel que se mantiene desde que empezó la temporada anterior. Al punto de que los hinchas en redes sociales ya lo colocan por encima de jugadores habituales de la Albiceleste en ese puesto, como Rodrigo De Paul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2013345358546358758&partner=&hide_thread=false EL GOL DE NICO PAZ A LA LAZIO.



Suma 13 G+A en esta Serie A. pic.twitter.com/KKLINP1Xpg — Pazismo (@Pazismo_) January 19, 2026 El jugador quiere estar en la Selección Argentina En pleno año mundialista, donde según Scaloni hay más de 50 jugadores que evalúa constantemente para el elenco nacional, Nicolás Paz aparece como una de las grandes claves a manejar en el mediocampo, un sector donde sin duda podría aportarle al funcionamiento de la Selección Argentina. Si bien ha tenido pocos minutos, eso no quita que pueda pasar de alternativa a titular de la noche a la mañana si así lo demuestra en el campo.