Boca no tiene paz: Hinestroza le dijo no a Riquelme y se va a Brasil

Boca Juniors sufrió un durísimo golpe en el cierre del mercado de pases. Marino Hinestroza, el gran anhelo de Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda para el 2026 , finalmente no vestirá la camiseta azul y oro.

La dirigencia del Xeneize se quedó con las manos vacías tras un giro inesperado en las negociaciones. Pese a las idas y vueltas, la billetera brasileña pesó más que la mística de la Bombonera y el destino del extremo estará en Río de Janeiro.

El conflicto se resolvió por una diferencia económica que resultó insalvable para las arcas del club argentino. Boca puso sobre la mesa 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del colombiano, pero Atlético Nacional se mantuvo firme en sus pretensiones iniciales.

Vasco da Gama no dudó y desembolsó los 6 millones de dólares exigidos por el club de Medellín para liberar el pase del extremo de 23 años. Esta oferta superadora cerró el acuerdo entre todas las partes este 20 de enero.

El contrato de Hinestroza con el equipo carioca será por las próximas cuatro temporadas, ligándose a la institución hasta diciembre de 2030. Además, el acuerdo contempla una opción de prórroga por un año adicional, blindando así al talentoso atacante.

Crisis en el Mundo Boca a pocos días del debut

La noticia cayó como una bomba en Brandsen 805, especialmente porque el club se encuentra a solo cinco días de su debut oficial en la temporada 2026. Al día de hoy, el plantel profesional no cuenta con ninguna alta confirmada.

La frustración de los hinchas en redes sociales no se hizo esperar, llegando a tildar la gestión de la dirigencia como "amateur". La caída de Hinestroza se suma a la negativa de San Lorenzo por Alexis Cuello, dejando el mercado de pases sin gestiones activas.

image Riquelme ya preguntó por el jugador que quiere en Boca.

Por si fuera poco, el colombiano será dirigido por Fernando Diniz, el técnico verdugo de Boca en la final de la Libertadores 2023. Hinestroza deja atrás un ciclo en Atlético Nacional con 7 goles y 11 asistencias en 56 partidos disputados.

Con el tiempo agotándose, el Consejo de Fútbol busca alternativas como Maher Carrizo o Gastón Hernández. Sin embargo, la decepción por perder al que era considerado el refuerzo prioritario del año marca un inicio de ciclo cargado de tensión.