En Australia hubo victoria Argentina ante Fiji en rugby reducido

En Vancouver, en su segundo juego sabatino, el equipo nacional de rugby ganó por 17-14 a Fiji y esperan por Francia en su último partido
La selección Argentina de Rugby masculina derrotó en su segunda presentación en el marco de la quinta etapa del torneo denominado Circuito Mundial de Seven a su similar de Fiji por 17 a 14 y ahora espera por Francia cerca de la medianoche de este sábado.
En el comienzo del juego, el seleccionado nacional presionó la salida fijiana y lo hizo de gran manera. Sin embargo, apareció una filtración en la defensa y fue Viwa Naduvalo quien abrió el marcador para los oceánicos.
La respuesta por parte de los comandados por Santiago Gómez Cora no tardó en llegar: tras varias fases, Pedro de Haro ingresó en el ingoal rival para descontar.
A falta de un minuto para la finalización de la primera etapa, los fijianos lograron romper nuevamente la defensa de Argentina y Terio Veilawa colocó el 14-5 parcial. Pero otra vez hubo reacción albiceleste: Santino Zangara realizó una gran maniobra individual para decretar el 14-12 al cierre del primer tiempo.
En el inicio del complemento, la ofensiva de Los Pumas 7’s prevaleció y fue Luciano González Rizzoni quien, a pesar de arrastrar una dolencia en su mano izquierda, apoyó la tercera conquista argentina en el cotejo.
Luego de ese try, el conjunto nacional defendió de gran manera y consiguió la primera victoria en la etapa.
Formación de Los Pumas 7's: Martiniano Arrieta, Santino Zangara, Matteo Graziano, Luciano González, Pedro de Haro, Marcos Moneta, Santiago Álvarez (C). Ingresaron: Lautaro Bazán Vélez, Valentín Maldonado Castro, Santiago Vera Feld y Juan Patricio Batac.