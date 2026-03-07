7 de marzo de 2026 - 22:05

En Australia hubo victoria Argentina ante Fiji en rugby reducido

En Vancouver, en su segundo juego sabatino, el equipo nacional de rugby ganó por 17-14 a Fiji y esperan por Francia en su último partido

Rugby. Santino Zangara corre con la guinda fue uno de los puntos altos de la Selección Argentina en el primer día de competencia en Vancouver.

Rugby. Santino Zangara corre con la guinda fue uno de los puntos altos de la Selección Argentina en el primer día de competencia en Vancouver.

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Rugby. Un entretenido lance protagonizaron, las franquicias de Tarucas del NOA y Dogos XV de Tarucas.

Súper Rugby: Tarucas se afianza en la tabla tras vencer a Dogos XV
Rugby. Marcos Moneta, de buen nivel ante Australia.

Circuito Internacional de Seven Rugby: Argentina no pudo con Australia

La selección Argentina de Rugby masculina derrotó en su segunda presentación en el marco de la quinta etapa del torneo denominado Circuito Mundial de Seven a su similar de Fiji por 17 a 14 y ahora espera por Francia cerca de la medianoche de este sábado.

¿Cómo empezaron Los Pumas 7's?

En el comienzo del juego, el seleccionado nacional presionó la salida fijiana y lo hizo de gran manera. Sin embargo, apareció una filtración en la defensa y fue Viwa Naduvalo quien abrió el marcador para los oceánicos.

La respuesta por parte de los comandados por Santiago Gómez Cora no tardó en llegar: tras varias fases, Pedro de Haro ingresó en el ingoal rival para descontar.

A falta de un minuto para la finalización de la primera etapa, los fijianos lograron romper nuevamente la defensa de Argentina y Terio Veilawa colocó el 14-5 parcial. Pero otra vez hubo reacción albiceleste: Santino Zangara realizó una gran maniobra individual para decretar el 14-12 al cierre del primer tiempo.

En el inicio del complemento, la ofensiva de Los Pumas 7’s prevaleció y fue Luciano González Rizzoni quien, a pesar de arrastrar una dolencia en su mano izquierda, apoyó la tercera conquista argentina en el cotejo.

Luego de ese try, el conjunto nacional defendió de gran manera y consiguió la primera victoria en la etapa.

Formación de Los Pumas 7's: Martiniano Arrieta, Santino Zangara, Matteo Graziano, Luciano González, Pedro de Haro, Marcos Moneta, Santiago Álvarez (C). Ingresaron: Lautaro Bazán Vélez, Valentín Maldonado Castro, Santiago Vera Feld y Juan Patricio Batac.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

super rugby: pampas se hizo fuerte en su casa y quito el invicto a capibaras

Súper Rugby: Pampas se hizo fuerte en su casa y quitó el invicto a Capibaras

Rugby. Equipo del Club Marista de Mendoza, campeón del torneos Regional Copa de Oro y del Interior

Kick off para el torneo Provincial de rugby

El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente convocado por el entrenador Felipe Contepomi.

Rugby: Con dos mendocinos Los Pumas arrancan el año con un campamento en Londres

Rugby. Equipo del Club Marista de Mendoza, campeón del torneos Regional Copa de Oro y del Interior

Torneo del Interior "A" de Rugby: Daniel Roccuzzo y Adrián Gioeni analizaron su próximo desafío