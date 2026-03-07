En Australia hubo victoria Argentina ante Fiji en rugby reducido

Súper Rugby: Tarucas se afianza en la tabla tras vencer a Dogos XV

La selección Argentina de Rugby masculina derrotó en su segunda presentación en el marco de la quinta etapa del torneo denominado Circuito Mundial de Seven a su similar de Fiji por 17 a 14 y ahora espera por Francia cerca de la medianoche de este sábado.

En el comienzo del juego, el seleccionado nacional presionó la salida fijiana y lo hizo de gran manera. Sin embargo, apareció una filtración en la defensa y fue Viwa Naduvalo quien abrió el marcador para los oceánicos.

La respuesta por parte de los comandados por Santiago Gómez Cora no tardó en llegar: tras varias fases, Pedro de Haro ingresó en el ingoal rival para descontar.

A falta de un minuto para la finalización de la primera etapa, los fijianos lograron romper nuevamente la defensa de Argentina y Terio Veilawa colocó el 14-5 parcial. Pero otra vez hubo reacción albiceleste: Santino Zangara realizó una gran maniobra individual para decretar el 14-12 al cierre del primer tiempo.

En el inicio del complemento, la ofensiva de Los Pumas 7’s prevaleció y fue Luciano González Rizzoni quien, a pesar de arrastrar una dolencia en su mano izquierda, apoyó la tercera conquista argentina en el cotejo.

Luego de ese try, el conjunto nacional defendió de gran manera y consiguió la primera victoria en la etapa.

Formación de Los Pumas 7's: Martiniano Arrieta, Santino Zangara, Matteo Graziano, Luciano González, Pedro de Haro, Marcos Moneta, Santiago Álvarez (C). Ingresaron: Lautaro Bazán Vélez, Valentín Maldonado Castro, Santiago Vera Feld y Juan Patricio Batac.