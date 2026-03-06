Kick off para el torneo Provincial de rugby

Todo listo y dispuesto para que comience, este sábado, el torneo Provincial de Rugby , que tiene en un formato diferente. Este año la URC decidió que los seis primeros clasificados de esta competencia sean los protagonistas locales en el Torneo Top Ocho que en esta temporada se jugará la segunda parte de la temporada.

Este año, la participación es por plazas. Cada unión debe desarrollar su propio torneo provincial clasificatorio . Las plazas asignadas, a cada Unión, se corresponden a la clasificación final del Torneo TOP 8 Regional Cuyano 2025 determinando un cuadro de clasificación, de Seis (6) plazas para Unión de Rugby de Cuyo y dos (2) plazas para la Unión de Rugby de San Juan.

En tanto por la zona B se juega: Peumayén vs. San Jorge (14.00). Liceo vs. Tacurú (16.00), Teque vs, Mendoza (16.00).

Hablan los protagonistas

Dialogamos con algunos entrenadores de los diferentes clubes, sobre lo que esperan de este nuevo torneo.

Los Toros afilan las pezuñas

José Campos es el entrenador de Peumayén: "¿Cómo está Peuma? Está en proceso o sea mejor que el año pasado. Los integrantes del equipo tienen conceptos más consolidados y el grupo está unido. Con ganas y energía de seguir disfrutando este camino que nos hemos propuesto".

Acerca de los objetivos de los Toros indicó: "Deseamos sostener algunos datos del año pasado y mejorar otros que nos quedaron bajos. Queremos consolidar el tercer equipo sumando más chicos al grupo, fichar al menos 80 jugadores".

Campos tuvo algunas líneas para el formato de la nueva competencia. "Me parece que hay que ir probando nuevos formatos. Esta es una buena opción, hay que ver que pros y contras tiene una vez que se termine el año, hacer un balance y ver que se puede mejorar y si es lo mejor para el desarrollo o no. Nadie tiene la receta, cualquier propuesta va a tener falencias y críticas pero lo peor que podemos hacer es no buscar mejorar y adaptarnos a las necesidades actuales".

Los Pájaros se preparan

Pedro García Danza será el coach de Los Tordos está temporada. Indicó qué era lo mejor que tiene su equipo: "El entusiasmo, el hambre por seguir evolucionando. Es un equipo muy joven pero con bastantea experiencia. Varios chicos van por su tercer año en primera y recién tienen 21 años. Dentro del staff hay chicos jóvenes con una larga carrera como jugadores lo que hace más fácil al momento de llegarle a los más jóvenes y transmitir experiencia".

Al preguntársele como está Los Tordos para esta nueva temporada indicó: "El equipo está muy bien, tenemos aproximadamente 115 jugadores, todos muy enganchados, con el entusiasmo propio del comiendo de cualquier "ciclo". El capitán sigue siendo Manuel Arroyo".

Las metas Azulgranas quedaron estampadas en un párrafo de García Danza. "Los objetivos de este año no varían mucho de los del año pasado y de los de hace años atrás: ser un equipo competitivo, tratar de llegar a semifinales para poder seguir compitiendo en los torneos nacionales, ya sea el TDI A o el B. También pretendemos que el equipo de un salto en lo físico y poder ampliar la base de jugadores aptos (física y técnicamente) para competir en primera".

¿Y en el Este cómo están?

Ceferino Pérez es el coach de Rivadavia, y dijo sobre los objetivos: "Tenemos dos muy claros, uno es que al ser un club chico tenemos que reclutar muchos jugadores para no quedarnos cortos a mitad de año y el otro es jugar un rugby más dinámico".

Luego Pérez sumó como está su equipo para este año. "Estamos bien juntando jugadores y con una buena pretemporada".

Acerca de lo mejor que tiene la primera rivadaviense, confesó: "Lo mejor q tiene Rivadavia es el equilibrio entre delanteros y backs. estamos bien amalgamados".

valida cdr Rugby. Rivadavia uno de los quinces esteños que jugará el torneo Provincial Gentileza

Los Hormigones listos para debutar

Por su parte, Leandro Brisoli es el coach de Tacurú. "El objetivo que tenemos es ser protagonistas y tratar de estar en la copa de plata y ampliar el rango de jugadores en planteles superiores. Lo mejor del equipo es que los chicos son muy solidarios y que multiplicamos los esfuerzos desde el staff y jugadores principalmente para tener dinámica e intensidad física. Nos encontramos muy bien anímicamente y en lo físico hemos mejorado muchísimo. Los jugadores tienen ganas de crecer y ser cada vez más competitivos".

tacuru Rugby. El plantel de primera del club Tacurú de San Martín. Gentileza

Los Conejos esperan tranquilos

Adrián Gioeni es el coach del Mendoza RC y puntualizó: "El torneo lo jugaremos con los mejores jugadores que tenemos. La meta es clasificar para el Top Ocho. Esta bueno que se le de la posibilidad a todos los clubes para tratar de llegar a jugar el Top Ocho y para ir renovando los clubes en ese certamen. Ojalá que en algún momento el nivel se pueda emparejar en algo y todos los clubes mejoren un poco".

El Rojo quiere aprender

Javier Arturo Devesa está al mando del primer equipo de San Jorge. "El objetivo es en este torneo clasificar para seguir estando en la Copa de Plata. Lo mejor que tenemos es la actitud que tiene las chicos desde que empezó la pretemporada. Estamos armando todo, para presentarnos de la mejor forma en este certamen. Será una competencia dura, porque son los mejores equipos de la provincia, como Liceo, Mendoza y Teqüe, entre otros, que siempre juegan la Copa de Oro. A nosotros nos sirve mucho, porque siempre he dije que hay que jugar con los mejores clubes para seguir aprendiendo"