Las selecciones de rugby de Argentina iniciaron la acción en Bordeaux

Empezó la tercera y última etapa de las finales del Circuito Mundial de rugby seven. Los Pumas 7´s y Las Yaguaretés disputaron sus primeros encuentros de la fase de grupos. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora vencieron a Alemania por 35-19 y cayeron ante Francia por 22-14.

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Rugby. Pedro de Haro le escapa a un marcador de Alemania en una escena del cotejo entre Los Pumas 7'S y Alemania seven

En tanto, las dirigidas por Nahuel García, por su parte, cayeron con Nueva Zelanda por 49-5 y con Francia por 27-10. Este sábado jugarán ante Sudáfrica desde las 9.16.

Hitos

Mateo Fossati y Yamila González tuvieron sus respectivos debuts con la camiseta argentina.

Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano alcanzaron los 600 partidos como entrenadores de Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial.

Los Pumas 7´s

En el debut llegó nuevamente Alemania, rival al que enfrentaron en el primer compromiso de Valladolid apenas una semana atrás. Alemania es un equipo dinámico que presenta muchas variables en ataque, pero Los Pumas sabían que si estaban precisos en defensa y lograban mover la pelota para desequilibrar al rival, iban a tener chances de quedarse con el triunfo.

En el primer tiempo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora marcaron de entrada tras un quiebre de Pedro de Haro, pero rápidamente Alemania igualó el encuentro tras una gran jugada colectiva luego de un line en campo propio.

Cuando el partido estaba para cualquiera de los dos, Marcos Moneta se encargó de opacar la ilusión alemana y estiró la ventaja argentina.

En la última del primer tiempo, y tras haber estado defendiendo prácticamente en el ingoal propio, Matteo Graziano capitalizó el ataque argentino para poner el partido parcialmente 21-7; Vera Feld acertó las tres conversiones.

En el complemento, Marcos Moneta facturó de entrada para mantener el control del partido, pero Alemania rápidamente marcó para mantenerse con vida.

Faltando un minuto Gregorio Pérez Pardo aseguró el triunfo argentino pero aún había tiempo para más, dado que los alemanes marcaron en la última del partido.

El partido finalmente quedó 35-19 en ventaja para Los Pumas 7´s. Para destacar, debutó con el seleccionado Mateo Fossati, jugar surgido de Belgrano Athletic.

Mal ante Francia

En el último compromiso del día, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Francia. Los locales venían de perder ante Nueva Zelanda en el debut, así que este partido prometía y mucho, dado que no querían perder su lugar en los cuartos de final.

Apenas comenzó el encuentro, los locales marcaron primero y ya mostraban que iban a presionar mucho a la defensa argentina.

Un minuto más tarde, Marcos Moneta desbordó a toda velocidad por la izquierda e igualó el encuentro (Vera Feld acertó la conversión).

Un pase forward del capitán Álvarez le dio un scrum en mitad de cancha a los franceses, que pudieron capitalizarlo y ponerse en ventaja.

En la última de la primera mitad, Marcos Moneta marcó tras lo que fue una gran jugada colectiva argentina. Vera Feld sumó la conversión y Los Pumas 7´s se fueron al descanso 14-12. En el complemento, nuevamente Francia golpeó primero para dar vuelta el encuentro.

El partido se puso caliente y por varios minutos ningún equipo logró quebrar la defensa rival. A los cuatro minutos, el reciente ingresado Sebastián Dubuc apoyó pero el TMO invalidó el try porque pisó la línea justo antes de apoyar.

En el último minuto, Matteo Graziano vio la amarilla y Francia logró descontar para quedarse con el triunfo por 22-14.

Los Pumas 7'S cerrarán el grupo ante Nueva Zelanda, este sábado a las 6.28 de la mañana.

¿Qué pasó con las Yaguaretés?

La aventura de Las Yaguaretés en Bordeaux comenzó ante Nueva Zelanda, que al minuto de juego se puso al frente en el marcador, 5-0. Inmediatamente, fue Sofía González quien igualó el tanteador luego de una combinación con María Taladrid.

yique Rugby. María Taladrid como siempre uno de los puntos altos en la selección Argentina de seven UAR

A partir de allí, las Black Ferns fueron eficaces y aprovecharon sus oportunidades para anotar tres tries y así finalizar el primer tiempo en ventaja, 22-5.

En el complemento, el gran dominio lo impuso el equipo oceánico, que a raíz de su gran juego a lo largo del partido anotó cinco tries -uno de ellos convertido- para decretar la derrota argentina, 5-49.

Francia fue el segundo y último rival del día para Las Yaguaretés. El equipo galo anotó dos tries a lo largo del primer tiempo e hizo lo propio en los primeros minutos del complemento. De esta manera, el marcador reflejaba su triunfo parcial 22 a 0.

El descuento de Las Yaguaretés tuvo nombre y apellido por duplicado, ya que Sofía González, en dos acciones individuales, logró vulnerar la defensa rival y zambullirse para anotar las conquistas argentinas para achicar el tanteador a 22-10.

Con el tiempo cumplido, el equipo francés marcó un nuevo try para darle cifras definitivas a la derrota argentina, 10-27.

El próximo compromiso para Las Yaguaretés será este sábado, cuando enfrenten a Sudáfrica, desde las 09.16