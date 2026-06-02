En el Super Rugby Américas piensan en las semifinales

Este fin de semana se disputará la fecha 14 del torneo Súper Rugby Américas, la última jornada de la fase regular, en la que se definirá una plaza para las semifinales del certamen. Recordemos que los quinces de Dogos, Pampas y Capibaras ya están en esa instancia y esperan que se sume un elenco de Argentina, Uruguay o Chile.

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Hay tres equipos con posibilidades de ingresar en el lote de los cuatro que disputarán las etapas decisivas de la competencia y son los tucumanos de Tarucas, los chilenos de Selknam y los uruguayos de Peñarol.

En tanto, los conjuntos de Yacaré XV, de Paraguay, y Cobras de Brasil no cuentan ya con posibilidades de acceder a las semifinales.

losto Rugby. La flamante franquicia de Capibaras XV está en semifinales y es una de las candidatas a llegar a la final UAR

¿Qué pasa con los tucumanos?

Tarucas se ubica en la cuarta colocación de la tabla de posiciones con 39 unidades y deberá ganarle a Capibaras XV para acceder a los playoffs, sin depender de otros resultados.

El compromiso entre ambos equipos se disputará este viernes, desde las 21 en Tucumán.

¿Y Selknam?

Por su parte, Selknam suma 36 unidades y para acceder a las semifinales debe superar a Cobras de Brasil en el duelo que ambos sostendrán el sábado en Santiago. Los chicos de Chile necesitan imponerse por una victoria con punto bonus y esperar una derrota de Tarucas ante Capibaras XV.

¿Puede clasificar el carbonero?

Peñarol tiene en su haber 34 puntos y para alcanzar el objetivo está obligado a ganar con bonus y aguardar que Tarucas y Selknam pierdan. Los uruguayos reciben a Pampas en un compromiso que se disputará este viernes desde las 17 en Montevideo.