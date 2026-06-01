Conocieron a sus rivales, las selecciones de Argentina de rugby seven

Los seleccionados de rugby de Argentina ya conocen a sus rivales para la gran final de la temporada que comenzará el próximo viernes en Burdeos, Francia. Los Pumas vienen de ganar la medalla de plata en Hong Kong y la de bronce en Valladolid, mientras que las Yaguaretés terminaron en el puesto 11 en las primeras dos etapas.

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Los Pumas 7s llegan a la gran final en Francia con 34 puntos como escoltas de Sudáfrica (38) después de las medallas de plata y bronce conseguidas en Hong Kong y Valladolid, respectivamente.

El equipo de Santiago Gómez Cora arrancará su camino en Burdeos en el grupo C junto al local, Francia, Nueva Zelanda y Alemania.

Nueva Zelanda está sexto con 26 puntos, el dueño de casa se ubica séptimo con 14 y los alemanes sumaron apenas 5 y quedaron décimos.

Las Yaguaretés fueron las mejores del SVNS 2 femenino y clasificaron al SVNS World Championship, donde en las primeras dos etapas consiguieron dos triunfos y terminaron en el puesto 11 de 12 tanto en Hong Kong como en Valladolid.

Las dirigidas por Nahuel García están sumando experiencia ante rivales superiores y quedaron lejos del objetivo de terminar entre las primeras ocho, que garantizaba un lugar directo en el circuito SVNS Series de la temporada 2026/2027.

En el último desafío integrarán el grupo A junto a Nueva Zelanda, Francia y Sudáfrica y tendrán otro inicio exigente ya que enfrentarán a las neozelandesas, escoltas de Australia, y a las francesas, que están cuartas.

Las rivales a vencer serán otra vez las sudafricanas. En Hong Kong fue triunfo de las Yaguaretés 25-10 y en Valladolid se dio vuelta con derrota por 19-17.