1 de junio de 2026 - 20:42

Conocieron a sus rivales, las selecciones de Argentina de rugby seven

Tanto Los Pumas como las Yaguaretes deberán enfrentar a duros rivales para la gran final de la temporada que inicia este viernes en Burdeos

Luciano González lleva la guinda en uno de los ataques de Argentina ante Sudáfrica en el último torneo de seven disputado en Valladolid

Luciano González lleva la guinda en uno de los ataques de Argentina ante Sudáfrica en el último torneo de seven disputado en Valladolid

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los seleccionados de rugby de Argentina ya conocen a sus rivales para la gran final de la temporada que comenzará el próximo viernes en Burdeos, Francia. Los Pumas vienen de ganar la medalla de plata en Hong Kong y la de bronce en Valladolid, mientras que las Yaguaretés terminaron en el puesto 11 en las primeras dos etapas.

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Los Pumas 7s llegan a la gran final en Francia con 34 puntos como escoltas de Sudáfrica (38) después de las medallas de plata y bronce conseguidas en Hong Kong y Valladolid, respectivamente.

El equipo de Santiago Gómez Cora arrancará su camino en Burdeos en el grupo C junto al local, Francia, Nueva Zelanda y Alemania.

Nueva Zelanda está sexto con 26 puntos, el dueño de casa se ubica séptimo con 14 y los alemanes sumaron apenas 5 y quedaron décimos.

Las Yaguaretés fueron las mejores del SVNS 2 femenino y clasificaron al SVNS World Championship, donde en las primeras dos etapas consiguieron dos triunfos y terminaron en el puesto 11 de 12 tanto en Hong Kong como en Valladolid.

Las dirigidas por Nahuel García están sumando experiencia ante rivales superiores y quedaron lejos del objetivo de terminar entre las primeras ocho, que garantizaba un lugar directo en el circuito SVNS Series de la temporada 2026/2027.

En el último desafío integrarán el grupo A junto a Nueva Zelanda, Francia y Sudáfrica y tendrán otro inicio exigente ya que enfrentarán a las neozelandesas, escoltas de Australia, y a las francesas, que están cuartas.

Las rivales a vencer serán otra vez las sudafricanas. En Hong Kong fue triunfo de las Yaguaretés 25-10 y en Valladolid se dio vuelta con derrota por 19-17.

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