30 de mayo de 2026 - 20:26

Extraordinaria jornada de rugby en todo el país

Mendoza RC venció a Marista por 30 a 27. En el Torneo del Interior "A" ganaron los quinces de rugby de El Tala, Duendes, Tucumán RC, Estudiantes y los dos Jockey

Torneo del Interior. Esta fecha fue una fiesta del rugby en todo el país. Uno de los que ganó fue el Quince de El Tala de Córdoba

Torneo del Interior. Esta fecha fue una fiesta del rugby en todo el país. Uno de los que ganó fue el Quince de El Tala de Córdoba

Foto:

Gentileza/Córdoba XV

Completa se disputó la tercera fecha del Torneo del Interior A de Rugby, así como también la segunda jornada del TDI B, en una tarde que presentó un nivel extraordinario de rugby en todo el país.

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Resultados del TDI "A"

Mendoza RC 30 vs. Marista RC 27

Tucumán Rugby 37 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 26

CURNE 10 vs. Tala RC 56 –

Urú Curé 29 vs. Estudiantes de Paraná 34

Córdoba Athletic 20 vs. Jockey Club de Rosario 27

Santa Fe Rugby 25 vs. Universitario de Córdoba 24

La Tablada 24 vs. Duendes RC 41

Old Resian 22 vs. Jockey Club de Córdoba 69

Próxima Fecha TDI A

Marista RC vs. Mendoza RC

Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Tucumán Rugby

Tala RC vs. CURNE

Estudiantes de Paraná vs. Urú Curé

Jockey Club de Rosario vs. Córdoba Athletic

Universitario de Córdoba vs. Santa Fe Rugby

Duendes RC vs. La Tablada RC

Jockey Club de Córdoba vs. Old Resian

Resultados de la segunda fecha del Torneo del Interior "B"

En esta fecha se enfrentaron los dos equipos mendocinos que disputan el TDI "B" y Liceo en territorio Azulgrana venció a Los Tordos, por 20 a 16.

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Liceo gan&oacute; a Los Tordos en el TDI "B"

Liceo ganó a Los Tordos en el TDI "B"

Natación y Gimnasia 49 vs. Paraná Rowing Club 17

CRAI 5 vs. Cardenales RC 15

Tucumán Lawn Tennis 44 vs. Mar del Plata Club 29

IPR Sporting 41 vs. Universitario de San Juan 41

Huirapuca RC 17 vs. Sociedad Sportiva 23

Palermo Bajo 41 vs. Universitario de Tucumán 16

Jockey Villa María 33 vs. Tigres RC 22

Próxima Fecha TDI B – Fecha 3

Natación y Gimnasia vs. CRAI

Paraná Rowing Club vs. Cardenales RC

Tucumán Lawn Tennis vs. IPR Sporting

Mar del Plata Club vs. Universitario de San Juan

Liceo RC vs. Huirapuca RC

Los Tordos RC vs. Sociedad Sportiva

Palermo Bajo vs. Jockey Villa María

Universitario de Tucumán vs. Tigres RC

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