Extraordinaria jornada de rugby en todo el país

Completa se disputó la tercera fecha del Torneo del Interior A de Rugby, así como también la segunda jornada del TDI B, en una tarde que presentó un nivel extraordinario de rugby en todo el país.
Mendoza RC venció a Marista por 30 a 27. En el Torneo del Interior "A" ganaron los quinces de rugby de El Tala, Duendes, Tucumán RC, Estudiantes y los dos Jockey
Completa se disputó la tercera fecha del Torneo del Interior A de Rugby, así como también la segunda jornada del TDI B, en una tarde que presentó un nivel extraordinario de rugby en todo el país.
Mendoza RC 30 vs. Marista RC 27
Tucumán Rugby 37 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 26
CURNE 10 vs. Tala RC 56 –
Urú Curé 29 vs. Estudiantes de Paraná 34
Córdoba Athletic 20 vs. Jockey Club de Rosario 27
Santa Fe Rugby 25 vs. Universitario de Córdoba 24
La Tablada 24 vs. Duendes RC 41
Old Resian 22 vs. Jockey Club de Córdoba 69
Marista RC vs. Mendoza RC
Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Tucumán Rugby
Tala RC vs. CURNE
Estudiantes de Paraná vs. Urú Curé
Jockey Club de Rosario vs. Córdoba Athletic
Universitario de Córdoba vs. Santa Fe Rugby
Duendes RC vs. La Tablada RC
Jockey Club de Córdoba vs. Old Resian
En esta fecha se enfrentaron los dos equipos mendocinos que disputan el TDI "B" y Liceo en territorio Azulgrana venció a Los Tordos, por 20 a 16.
Natación y Gimnasia 49 vs. Paraná Rowing Club 17
CRAI 5 vs. Cardenales RC 15
Tucumán Lawn Tennis 44 vs. Mar del Plata Club 29
IPR Sporting 41 vs. Universitario de San Juan 41
Huirapuca RC 17 vs. Sociedad Sportiva 23
Palermo Bajo 41 vs. Universitario de Tucumán 16
Jockey Villa María 33 vs. Tigres RC 22
Natación y Gimnasia vs. CRAI
Paraná Rowing Club vs. Cardenales RC
Tucumán Lawn Tennis vs. IPR Sporting
Mar del Plata Club vs. Universitario de San Juan
Liceo RC vs. Huirapuca RC
Los Tordos RC vs. Sociedad Sportiva
Palermo Bajo vs. Jockey Villa María
Universitario de Tucumán vs. Tigres RC