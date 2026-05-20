Dolor en el mundo del rugby por el fallecimiento de Gabriel Bertranou

El mundo del Rugby recibió con mucho dolor y pesar una fuerte noticia: falleció el referente del deporte local Gabriel Bertranou. Pasó por todos los ámbitos de la actividad, siendo jugador, entrenador, y presidente de Los Tordos, y hasta árbitro. Sus familiares, amigos y allegados lo tendrán en el recuerdo permanente.
La lamentable información fue confirmada en las redes sociales oficiales de Los Tordos Rugby Club, donde despidieron a uno de sus miembros más queridos. "Los Tordos Rugby Club se encuentra de duelo por el fallecimiento del querido Gabriel Bertranou, ex Presidente, entrenador, jugador, árbitro, y sobre todo padre y amigo del Club", comentaron.
Según marcó la institución local, Gabriel jugó desde chico en la camada 65 hasta el plantel superior, siendo además un destacado referí, entrenador de juveniles, Primera y del seleccionado de la Unión Rugby de Cuyo donde fue campeón argentino. Luego fue dirigente y Presidente del club que tanto amó.
"Acompañamos con profundo dolor, respeto y cariño a sus hermanos Rafael, Miguel y Verónica, a sus hijos Conrado y Lisandro, a sus amigos y a todos sus seres queridos en este doloroso momento", cerró el comunicado de Los Tordos, que cuenta con varias fotografías del paso de Gabriel por la institución en sus diferentes facetas.
En los últimos tiempos, Gabriel Bertranou se desempeñó como Gerente de Legales de la firma Minas Argentinas, que también decidió despedirlo con honores. “Estaremos por siempre agradecidos de su guía e incansable labor en búsqueda de la excelencia”, remarcaron desde la empresa.
El Rugby de Mendoza está de luto, por la partida de uno de sus hijos pródigos. Pero su ejemplo, su amor por el deporte y su convicción para involucrarse en el día a día de su institución quedarán como ejemplo para los que quedan.