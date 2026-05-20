La figura del deporte mendocino falleció este miércoles. Deja una profunda huella en su club, Los Tordos, y en el ambiente de la ovalada en general.

Dolor en el mundo del rugby por el fallecimiento de Gabriel Bertranou

El mundo del Rugby recibió con mucho dolor y pesar una fuerte noticia: falleció el referente del deporte local Gabriel Bertranou. Pasó por todos los ámbitos de la actividad, siendo jugador, entrenador, y presidente de Los Tordos, y hasta árbitro. Sus familiares, amigos y allegados lo tendrán en el recuerdo permanente.

La lamentable información fue confirmada en las redes sociales oficiales de Los Tordos Rugby Club, donde despidieron a uno de sus miembros más queridos. "Los Tordos Rugby Club se encuentra de duelo por el fallecimiento del querido Gabriel Bertranou, ex Presidente, entrenador, jugador, árbitro, y sobre todo padre y amigo del Club", comentaron.

Dolor en el Rugby por el fallecimiento de Gabriel Bertranou: Embed

Según marcó la institución local, Gabriel jugó desde chico en la camada 65 hasta el plantel superior, siendo además un destacado referí, entrenador de juveniles, Primera y del seleccionado de la Unión Rugby de Cuyo donde fue campeón argentino. Luego fue dirigente y Presidente del club que tanto amó.

"Acompañamos con profundo dolor, respeto y cariño a sus hermanos Rafael, Miguel y Verónica, a sus hijos Conrado y Lisandro, a sus amigos y a todos sus seres queridos en este doloroso momento", cerró el comunicado de Los Tordos, que cuenta con varias fotografías del paso de Gabriel por la institución en sus diferentes facetas.