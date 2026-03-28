28 de marzo de 2026 - 17:56

Pampas ganó en Chile y es el líder en el Súper Rugby Américas

En la próxima fecha el team bonaerense recibirá a Peñarol de Uruguay en San Isidro en el marco de la competencia del torneo Súper Rugby

Un triunfo importante obtuvo como visita el XV de Pampas ante Selknam en Chile. La franquicia de Buenos Aires es ahora puntero del torneo Súper Rugby Américas.

Un triunfo importante obtuvo como visita el XV de Pampas ante Selknam en Chile. La franquicia de Buenos Aires es ahora puntero del torneo Súper Rugby Américas.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Por el torneo de franquicias, en el estadio Saint George´s College, de la ciudad de Santiago de Chile, el elenco de Pampas pisó fuerte como visitante y con un penal acertado a falta de seis minutos para el cierre, venció 34-31 a Selknam en uno de los partidos de la Sexta fecha del torneo de Súper Rugby Américas.

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¿Qué pasó en Chile?

En la primera mitad, Pampas golpeó primero tras la llegada y zambullida de Juan Pedro Bernasconi al try, más conversión de Bautista Farisé, que le dio la primera ventaja al visitante a los siete minutos del primer tiempo.

A pesar de la desventaja, Selknam conquistó el ingoal rival en tres oportunidades consecutivas para llevar el encuentro 24-7, ya que Matías Garafulic acertó las tres conversiones y un penal.

El encuentro se tornó electrizante con la visita tratando de acortar distancias y tal es así que Ignacio Bottazzini tras un line y maul potente, y luego Santiago Pernas apoyaron sus respectivos tries para llevar el marcador al descanso 24-19, a favor de los locales.

En lo que respecta a la segunda mitad, a los 14 minutos precisamente, Santiago Cordero cerró una buena jugada de manos de la visita para igualar en 24 el tanteador.

Seis minutos más tarde, Marcelo Torrealba apareció en el ingoal bonaerense para volver a poner al frente a Selknam que, tras la excelsa conversión de Matías Garafulic, dejaba las cosas 31-24.

El partido se tornó electrizante ya que Pampas, cinco minutos después, volvió a emparejar el resultado gracias al try de Agustín Fraga, y posterior conversión de Bautista Farisé. 31-31 a falta de 15 minutos para el final del partido.

Los dirigidos por Leguizamón estaban decididos a llevarse la victoria con francos ataques, pero finalmente un penal a los 34 minutos del segundo tiempo destrabó el marcador. Bautista Farisé acertó y victoria de Pampas 34-31 en tierras chilenas que le permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

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