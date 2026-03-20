Argentina Touch a punto de su debut internacional en rugby

La Selección Argentina de Rugby Touch viaja a España para competir en el famoso certamen internacional de la especialidad: Touch N' Tapas, que se desarrolla en la ciudad de Elche. El debut será ante Mountain Goats de Suiza. La competencia será entre el 27 y 28 de marzo.

Después los rivales que le irán saliendo al camino al elenco de la Argentina Touch serán: Galaxy cosmos, Splendidi Quaran Tenni y por último se miden con los españoles de Linces.

El capitán de la formación es Giancarlo Spinetta comentó: "Jugamos el torneo Touch and Tapas en España , que será en la ciudad de Elche, en la Provincia de Alicante, donde los rivales son seleccionados nacionales, regionales y la Argentina. Todos jugamos con seudónimos".

Consultado del tiempo que llevan preparando este torneo, Spinetta dijo: "Empezamos a prepararnos en mayo del 2025 que fue cuando jugando el torneo Intercontinental en Santiago de Chile. En ese momento, nos comentaron la posibilidad de jugar en España. Así que nos pusimos en contacto con nuestro delegado en Europa Federico Black y nos pusimos a trabajar para este viaje a Europa. Parte de esta puesta a punto fue competir en el Nacional en Rosario donde fuimos campeones. Después, volvimos a Chile a jugar con el seleccionado donde ganamos al M 50 de ese país, que fue algo histórico para nosotros. Este certamen en Elche lo hacemos pensando en la Copa América del año próximo, que nos servirá como preparación para el Mundial del 2028".

El capitán señaló "¿qué es lo mejor que tiene está selección? Tiene una gran composición de backs originarios del rugby unión y como aprendimos la dinámica del rugby touch, ganamos en velocidad y en destrezas en materia de ataque, defensa y en el fuerte que tenemos es abriendo la pelota y jugando por afuera. Tenemos integrantes muy veloces, con habilidad y buen juego de mano. sabemos que jugando abiertos podemos hacer nuestra diferencia. Es un grupo sólido. Nos llevamos muy bien y todos tienen muchos compromisos de entrenar y por esto hubo una gran mejoría física en el último año".

Luego Spinetta contó acerca de las perspectivas que tiene para el certamen en Elche. "Esta es la primera participación internacional como selección argentina. Este desafío en España es importante para nosotros, y será una bisagra que marcará un antes y un después. Nos enfrentamos con equipos que tienen mucha experiencia mundialista, y llevan años practicando esta modalidad. El primer objetivo es aprendizaje tanto para los jugadores y entrenadores. Deseamos mostrar nuestra institucionalidad, dejar claro que somos una estructura seria, que trabajamos en conjunto con otros sectores privados y públicos. Y dar a conocer, que en Argentina es posible el desarrollo de un deporte nuevo. Y en cuanto a los resultados, tenemos expectativas de quedar entre los primeros cinco equipos. Vamos por eso".

chasrugby

El subcapitán de la escuadra albiceleste es Guillermo Álvarez que también se dio su tiempo para dialogar con este medio. "En Mendoza somos pioneros en Argentina. Hace 4 años Giancarlo Spinetta vino con la novedad del touch desde Europa convencido de que iba a pegar en Mendoza y así fue que convocó a todos los amigos del rugby e iniciamos en Banco Mendoza con amigos de todos los clubes de Mendoza. En Argentina esa semilla fue creciendo y nosotros que somos los primeros del país hemos ido a evangelizar a San Rafael, Córdoba, Rosario, incluso el año pasado participamos en un torneo en Rosario donde hubo casi 20 equipos en donde Mendoza Touch fuimos campeones. También nos están contactando equipos de Corrientes, Neuquén, Bariloche, que ojalá puedan sumarse a esta movida del touch".

Posteriormente, a Álvarez se le consultó sobre el significado de estar por primera vez en un certamen como Touc N' Taps, el referente confidenció: "Competir en el Touch and Tapas es un orgullo muy grande ya que vamos a representar a Argentina en un torneo de características internacionales, si bien son equipos con diferentes seudónimos están conformados por integrantes de las selecciones nacionales de Suiza, Italia. Inglaterra, España. Por lo que además de representar al país nos dará experiencia internacional con vistas a representar a la Argentina en el mundial 2028".

El Subcapitán puntualizó que "Tenemos planificados 2 encuentros en Madrid con equipos locales que nos van a ser de gran utilidad para ir entrando en ritmo al torneo en Elche".

Un equipazo

La Selección Argentina de Rugby está integrada por: Giancarlo Spinetta, Guillermo Álvarez, Federico Black, Diego Porras, Federico Heluani, José Flamarique, Lisandro Thomas, Diego Poggi, Raul Conte, Diego Cafferatti, Fernando Rodríguez, Cristian Vázquez, Pablo Menoyo. El DT es Federico Carrizo y colaborador es José Delgado.