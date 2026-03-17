Rugby: Las Yaguaretés listas para sus desafíos en Uruguay y Brasil

Este fin de semana la Selección Argentina de Rugby femenina jugará en Montevideo la segunda fecha del Circuito Mundial de Seven

Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina muestran orgullosas sus medallas doradas en Nairobi, donde ganaron la primera etapa o fecha del circuito de Seven denominado SVNS 2

Rugby. Tras haber logrado una histórica medalla de oro en el SVNS 2, Las Yaguaretés ya pasaron la página de Nairobi y ya se enfocan en lo que serán las últimas dos etapas de la categoría para soñar con estar en la elite mundial; en primera instancia en Montevideo, Uruguay, entre este sábado 21 y domingo 22 de marzo, y para cerrar en San Pablo, Brasil, el sábado 28 y domingo 29.

¿Qué viene para las chicas? El seleccionado femenino se reúne en estos días, para ultimar detalles en una nueva concentración nacional en la que harán sus sesiones de gimnasio en Casa Pumas y sus entrenamientos en cancha en el club Manuel Belgrano.

De esta manera, Las Yaguaretés lideran con 20 puntos, Sudáfrica se encuentra en segunda posición con 18, España con 16, China 14, Kenia 12 y Brasil 10.

Buscan el ascenso a la elite mundial Vale recordar que los cuatro mejores equipos de las tres etapas de la segunda categoría clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los 12 mejores equipos a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.