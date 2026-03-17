17 de marzo de 2026 - 18:22

Rugby: Las Yaguaretés listas para sus desafíos en Uruguay y Brasil

Este fin de semana la Selección Argentina de Rugby femenina jugará en Montevideo la segunda fecha del Circuito Mundial de Seven

Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina muestran orgullosas sus medallas doradas en Nairobi, donde ganaron la primera etapa o fecha del circuito de Seven denominado SVNS 2

Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina muestran orgullosas sus medallas doradas en Nairobi, donde ganaron la primera etapa o fecha del circuito de Seven denominado SVNS 2

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UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Rugby. Tras haber logrado una histórica medalla de oro en el SVNS 2, Las Yaguaretés ya pasaron la página de Nairobi y ya se enfocan en lo que serán las últimas dos etapas de la categoría para soñar con estar en la elite mundial; en primera instancia en Montevideo, Uruguay, entre este sábado 21 y domingo 22 de marzo, y para cerrar en San Pablo, Brasil, el sábado 28 y domingo 29.

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¿Qué viene para las chicas?

El seleccionado femenino se reúne en estos días, para ultimar detalles en una nueva concentración nacional en la que harán sus sesiones de gimnasio en Casa Pumas y sus entrenamientos en cancha en el club Manuel Belgrano.

De esta manera, Las Yaguaretés lideran con 20 puntos, Sudáfrica se encuentra en segunda posición con 18, España con 16, China 14, Kenia 12 y Brasil 10.

Buscan el ascenso a la elite mundial

Vale recordar que los cuatro mejores equipos de las tres etapas de la segunda categoría clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los 12 mejores equipos a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

Habló el coach de la Selección Argentina

Nahuel García, head coach del seleccionado femenino, se refirió al desafiante cierre de SVNS 2 que tienen por delante: “Después de una semana de recuperación y dos de entrenamientos tras el certamen en Kenia, nos volvemos a encontrar el 14 con la concentración previa al viaje a Montevideo. Estamos con muchas expectativas en relación con las dos etapas que faltan del SVNS 2, ya que hemos dado un paso importante en el primer torneo y sabemos que tenemos que doblegar esfuerzos, trabajar con inteligencia y luchar cada partido cada una de las etapas para poder concretar lo que venimos buscando hace mucho tiempo”. Además, agregó: “El equipo está muy bien. Respetamos el período de recuperación tras la exigencia en Kenia y ya estamos en condiciones para buscar esa puesta a punto para que el equipo llegue cargado de energía a las dos etapas venideras. Será exigente que sea una detrás de la otra, por eso precisamos de claridad mental y mucha energía para encarar lo que viene”.

El fixture de Las Yaguaretés para la segunda etapa del SVNS 2 en Montevideo:

Sábado 21 de marzo

Vs Brasil – 11. 46

Vs Kenia – 14. 34h

Vs China – 17. 22h

Domingo 22 de marzo

Vs España –14. 46h

Vs Sudáfrica – 17. 39h

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