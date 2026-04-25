Marista y Mendoza cayeron en el Torneo del Interior de Rugby "A"

Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo del Interior de Rugby como así también la primera jornada del TDI B, en una tarde con un alto nivel de rugby a lo largo y ancho del país. En esta jornada solo Los Tordos ganó su lance ante Huirapuca de Tucumán.
Resultados segunda fecha
La Tablada 17 vs. Jockey Club de Córdoba 36
Marista RC 27 vs. Tucumán Rugby 39
Mendoza RC 17 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 51
Tala RC 79 vs. Urú Curé RC 3
CURNE 3 vs. Estudiantes de Paraná 27
Jockey Club de Rosario 29 vs. Santa Fe Rugby 31
Córdoba Athletic 36 vs. Universitario de Córdoba 17
Duendes RC 38 vs. Old Resian 3
La próxima
Sábado 30 de mayo
Mendoza RC vs. Marista RC
Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
CURNE vs. Tala RC
Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná
Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario
Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba
La Tablada vs. Duendes RC
Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba
Torneo del Interior "B"
Cardenales RC 28 vs. Natación y Gimnasia 28
Paraná Rowing 21 vs. CRAI 17
Universitario de San Juan 10 vs. Tucumán Lawn Tennis 18
Mar del Plata Club 28 vs. IPR Sporting 30
Sociedad Sportiva 27 vs. Liceo RC 24
Los Tordos RC 46 vs. Huirapuca 29
Tigres RC 33 vs. Palermo Bajo 34
Universitario de Tucumán 33 vs. Jockey Club de Villa María 22
La Próxima
Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing Club
CRAI vs. Cardenales RC
Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata Club
IPR Sporting vs. Universitario de San Juan
Liceo RC vs. Los Tordos RC.
Huirapuca RC vs. Sociedad Sportiva
Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán
Jockey Villa María vs. Tigres RC