25 de abril de 2026 - 21:44

Marista y Mendoza cayeron en el Torneo del Interior de Rugby "A"

En tanto, inició el capítulo B del Torneo del Interior de Rugby, Los Tordos venció a Huirapuca y Liceo cayó ante Sociedad Sportiva

Los Tordos sumó su primera victoria en el Torneo del Interior de Rugby

Los Tordos sumó su primera victoria en el Torneo del Interior de Rugby

Foto:

Prensa Club Los Tordos
Torneo del Interior de Rugby. Hubo acción a lo largo y ancho de todo el país. Una escena del estupendo partido entre Palermo Bajo de Córdoba y Tigres de Salta

Torneo del Interior de Rugby. Hubo acción a lo largo y ancho de todo el país. Una escena del estupendo partido entre Palermo Bajo de Córdoba y Tigres de Salta

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UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo del Interior de Rugby como así también la primera jornada del TDI B, en una tarde con un alto nivel de rugby a lo largo y ancho del país. En esta jornada solo Los Tordos ganó su lance ante Huirapuca de Tucumán.

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Resultados segunda fecha

La Tablada 17 vs. Jockey Club de Córdoba 36

Marista RC 27 vs. Tucumán Rugby 39

Mendoza RC 17 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 51

Tala RC 79 vs. Urú Curé RC 3

CURNE 3 vs. Estudiantes de Paraná 27

Jockey Club de Rosario 29 vs. Santa Fe Rugby 31

Córdoba Athletic 36 vs. Universitario de Córdoba 17

Duendes RC 38 vs. Old Resian 3

La próxima

Sábado 30 de mayo

Mendoza RC vs. Marista RC

Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

CURNE vs. Tala RC

Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná

Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario

Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba

La Tablada vs. Duendes RC

Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba

Torneo del Interior "B"

Cardenales RC 28 vs. Natación y Gimnasia 28

Paraná Rowing 21 vs. CRAI 17

Universitario de San Juan 10 vs. Tucumán Lawn Tennis 18

Mar del Plata Club 28 vs. IPR Sporting 30

Sociedad Sportiva 27 vs. Liceo RC 24

Los Tordos RC 46 vs. Huirapuca 29

Tigres RC 33 vs. Palermo Bajo 34

Universitario de Tucumán 33 vs. Jockey Club de Villa María 22

La Próxima

Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing Club

CRAI vs. Cardenales RC

Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata Club

IPR Sporting vs. Universitario de San Juan

Liceo RC vs. Los Tordos RC.

Huirapuca RC vs. Sociedad Sportiva

Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán

Jockey Villa María vs. Tigres RC

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