Deportivo Maipú y un duelo clave ante Almagro: hora, TV, formaciones

Deportivo Maipú necesita seguir escalando posiciones para dejar atrás la lucha por la permanencia en la Primera Nacional, y para cumplir con ese objetivo deberá primero vencer a Almagro, un rival directo, este domingo desde las 18 horas. Será en el estadio Botellero, con el arbitraje de Fabrizio Llobet.

La llegada de Mariano Echeverría como entrenador le cambió el semblante al Cruzado. La victoria en casa por 3 a 1 sobre Colegiales, y la igualdad pareja con Patronato en Paraná le permitió salir momentáneamente de la zona roja y así poder respirar. Pero en esta categoría nadie puede confiarse, y es por eso que deberá ratificar la levantada en un duelo clave.

Es que Maipú está en el puesto 14, y tiene por debajo a Chacarita, Agropecuario (los que se salvan), más Colegiales y Almagro (los que por ahora descienden). Sin embargo, todos tienen ocho puntos, por lo que un traspié no está para nada permitido . En contrapartida, el Cruzado está a cinco puntos del Reducido, por lo que una victoria comenzaría a meterlo en dicha pelea. Así de parejo, cruel y cambiante es el fútbol argentino.

Por tal motivo, el técnico sonríe con la posibilidad de volver a alinear a Juan Pablo Gobetto, que ya cumplió con su sanción y retornará al esquema titular. El resto serán prácticamente los mismos que igualaron en Paraná.

Almagro debe ganar para sostener la continuidad de su entrenador Gabriel Gómez. Viene de perder categóricamente por 6 a 1 ante Gimnasia de Jujuy, y acumula tres encuentros consecutivos con derrotas. De esta forma, la lógica indica que tan sólo un triunfo en Mendoza le llevará calma al Tricolor. Cualquier otro resultado profundizará la crisis deportiva.

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Partido clave para las aspiraciones del Botellero, que empezar a dejar atrás la presión de tener que verse en zona de descenso directo justamente ante un contrincante que buscará lo mismo.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Almagro:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Felipe Rivarola, Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Almagro: Juan Zozaya; Santiago Chamorro, Matías Cortave, Francisco Marco, Gonzalo Asis; Franco Bustamante, Tobías Macies, Santiago Úbeda, Julián Marchioni; Pablo Palacio, Mateo Benegas. DT: Gabriel Gómez.

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Fabrizio Llobet

Hora: 18

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Maipú - Almagro: