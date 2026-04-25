Godoy Cruz visita a Colón en un partido fuerte por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

El Expreso juega este domingo a las 19 horas en el Cementerio de los Elefantes, por la fecha 11 del torneo de segunda división.

Este domingo, Colón y Godoy Cruz protagonizan un duelo grande, que parece de otra categoría. Dos equipos acostumbrados a pelear en la Liga Profesional, que atraviesan un presente atípico en la Primera Nacional y quieren volver a vivir tiempos mejores. Es en Santa Fe, con el arbitraje de Brian Ferreyra.

El Cementerio de los Elefantes será el escenario donde estos cuadros fuertes del interior del país chocarán en el marco del Grupo A de la segunda división del fútbol argentino. Sus realidades y objetivos coinciden, por lo que se espera un duelo muy parejo para dirimir quién le pone presión al puntero Deportivo Morón.

Godoy Cruz vs San Miguel En un encuentro sin muchas emociones, el Tomba y San Miguel igualan en el Gambarte. PrensaGodoyCruz El Tomba está cuarto con 14 puntos, a tres unidades de la cima que es ocupada justamente por el Gallito y el Sabalero. Por eso, una victoria se presenta como una chance de oro para retomar los puestos de vanguardia y respirar más tranquilo después de dos decepciones en las fechas anteriores. En la última jornada, el elenco de Mariano Toedtli empató 0 a 0 con San Miguel en casa, mientras que en la jornada anterior había caído derrotado por 2 a 0 ante San Telmo.

Respecto al equipo, el DT esperará hasta último momento para ver la evolución de dos tocados: Brian Orosco y Nahuel Ulariaga, con molestias en el tobillo y el posterior respectivamente. Los que pican en punta para hacerse con la titularidad son Juan Andrada y Axel Rodríguez. El resto sería la misma base que viene disputando los encuentros.

image