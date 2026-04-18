18 de abril de 2026 - 21:49

"De local, un punto sabe a poco": la autocrítica de Mariano Toedtli tras el empate de Godoy Cruz

El DT del Tomba lamentó la falta de profundidad y aseguró que el equipo dejó pasar dos puntos en casa, tras la igualdad frente a San Miguel en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 10 de Primera Nacional.

El entrenador del Tomba no ocultó su amargura por resignar dos puntos en condición de local.&nbsp;

El entrenador del Tomba no ocultó su amargura por resignar dos puntos en condición de local. 

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Walter Caballero
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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En los partidos previos había mostrado una mejora en el trabajo ofensivo, pero esa evolución no logró sostenerse. El empate ante un rival que llegó con la intención de llevarse un punto )y que incluso estuvo cerca de quedarse con los tres en la última jugada (dejó más dudas que certezas. En ese cierre, Ramírez volvió a salvar al Expreso en un mano a mano decisivo.

Toedtli no ocultó su descontento

El entrenador Mariano Toedtli no ocultó su descontento por el resultado, más allá de destacar la actitud de sus dirigidos: "La verdad que de local un punto sabe a muy poco. No es lo mismo sumar uno que tres. Fue un partido muy duro; en el primer tiempo nos costó generar en ataque. En el segundo jugamos un poco más, pero nos faltó profundidad. El sabor es amargo porque no podemos dejar pasar dos puntos, y más si después no ganás de visitante", expresó.

Otra de las preocupaciones fue la lesión de Nahuel Ulariaga, quien debió ser reemplazado en el complemento: "Nahuel salió por un problema muscular. Intentamos aguantarlo porque ya habíamos hecho el cambio de Orosco y no queríamos agotar otra ventana. Tomamos el riesgo de jugar unos ocho minutos prácticamente con diez jugadores", explicó.

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Los hinchas hicieron sentir su desconformidad respecto al rendimiento del equipo, que sum&oacute; un magro empate.&nbsp;

Los hinchas hicieron sentir su desconformidad respecto al rendimiento del equipo, que sumó un magro empate.

Bajó el rendimiento a otros encuentros

Godoy Cruz no mostró el mismo rendimiento ni la efectividad de partidos anteriores, en los que había recuperado parte de su identidad. Sobre esto, Toedtli señaló:"Creo que perdimos un poco de frescura con respecto a los últimos partidos, tanto de local como ante Maipú y For Ever. Es algo que tenemos que empezar a rever. También influye la forma de jugar del rival, que defiende bien, pero son aspectos que debemos corregir".

Uno de los puntos positivos fue el debut del juvenil Kevin Valdez, quien ingresó por Ulariaga y mostró un interesante despliegue ofensivo:"Es un chico que empezó a entrenar con nosotros prácticamente esta semana. Por su forma de trabajar, su actitud y comportamiento decidimos convocarlo. Ante la lesión de Nahuel fue la mejor opción. Tuvo su debut y lo hizo muy bien", destacó el entrenador.

Sobre el final, Bruno Nasta pudo haberle dado el triunfo a la visita tras un descuido defensivo, pese al dominio del Tomba. Toedtli valoró el orden defensivo y el arco en cero, aunque insistió en la falta de profundidad: "Intentamos mover la pelota de un lado a otro para generar espacios, pero nos faltó claridad en los últimos metros. En otros partidos habíamos logrado llegar más al arco rival y rematar con mayor frecuencia. Hoy no pudimos hacerlo".

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Godoy Cruz vs San Miguel&nbsp;

Godoy Cruz vs San Miguel

El único camino, mejorar

Y agregó:" Sabemos que para ganar hay que mantener el arco en cero, y eso no es ser defensivo, sino entender que en esta categoría, si te convierten, después cuesta mucho revertirlo. La idea siempre es ir a buscar el partido, pero sin perder el orden".

Finalmente, volvió a destacar la actitud del plantel, aunque reconoció que deben mejorar desde lo futbolístico: "No tengo nada que reprocharle al equipo. Desde que empezamos a competir, los jugadores se brindaron al ciento por ciento. Es cierto que al principio sufrimos la adaptación a la categoría, pero hoy el equipo compite bien. Lo que falló fue lo futbolístico: tenemos que mejorar y volver a acercarnos al arco rival. Habíamos crecido mucho en los últimos partidos, pero ahora dimos un paso atrás y debemos seguir trabajando", aseguró el entrenador.

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