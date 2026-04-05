5 de abril de 2026 - 13:52

Messi histórico: convirtió el primer gol Inter miami en el debut de su nuevo estadio

El capitán argentino anotó de cabeza el primer tanto en la nueva casa de las Garzas, que ahora marchan cuartas en la Conferencia Este con 11 unidades.

El debut del Nu Stadium: Messi marcó de cabeza y Suárez salvó el resultado en una noche histórica.

El debut del Nu Stadium: Messi marcó de cabeza y Suárez salvó el resultado en una noche histórica.

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Por Francisco Moreno

Lionel Messi volvió a ser protagonista en una jornada histórica para el fútbol de los Estados Unidos. En la inauguración oficial del Nu Stadium, el astro rosarino marcó el primer gol de su cuenta personal en este escenario. Sin embargo, el equipo de Javier Mascherano no pudo pasar del empate 2-2 ante Austin FC.

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La noche en Florida comenzó con complicaciones para el conjunto local cuando Guilherme Biro abrió el marcador para la visita a los cinco minutos del primer tiempo. La reacción no tardó en llegar: apenas cuatro minutos después, Messi apareció por arriba tras una asistencia de Ian Fray para establecer la igualdad con un cabezazo certero.

Un estreno con sabor agridulce en Miami

A pesar del empuje del público en su nueva casa, el Inter Miami volvió a quedar en desventaja en el inicio del complemento. A los siete minutos del segundo tiempo, Jayden Nelson aprovechó una asistencia de Myrto Uzuni para silenciar el estadio y poner el 2-1 parcial a favor del conjunto de Texas.

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Ante la adversidad, Mascherano movió el banco y decidió el ingreso de Luis Suárez en lugar de Telasco Segovia a los 73 minutos. El delantero uruguayo no falló y, a falta de ocho minutos para el cierre del encuentro, apareció por el segundo palo tras un córner para empujar la pelota al fondo de la red y sellar el empate definitivo.

El factor Suárez y la lucha por el liderazgo

Sobre el final del partido, la emoción se mantuvo en lo más alto en el Nu Stadium. El árbitro anuló un gol del Inter Miami luego de que Messi estrellara un tiro libre en el palo y Suárez capturara el rebote en posición adelantada. Ya en tiempo de descuento, el arquero Brad Stuver le negó el triunfo al capitán argentino con una tapada espectacular ante un remate que buscaba el ángulo.

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Con este resultado, las Garzas se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Este con 11 puntos, manteniéndose a solo dos unidades del líder Nashville SC. El conjunto de Florida buscará volver al triunfo en su nuevo hogar el próximo sábado 11 de abril, cuando reciba a New York RB desde las 20:30 de Argentina.

La jornada dejó una escena de colección con el festejo del 10 en las redes de su flamante estadio, aunque quedó la sensación de que el equipo pudo haberse llevado algo más. El rendimiento defensivo y la capacidad de reacción ante los contragolpes serán los puntos a trabajar por Mascherano de cara a los próximos compromisos de la Major League Soccer.

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