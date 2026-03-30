Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó que Messi será titular ante Zambia en La Bombonera

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , aseguró que tiene "bastante clara" la lista para el Mundial y confirmó que Lionel Messi será titular en el amistoso de este martes frente a Zambia , en La Bombonera, que será el último del conjunto nacional en esta fecha FIFA.

En la conferencia de prensa que brindó este lunes, el técnico fue bastante claro: "La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas".

Además, el DT de 47 años reconoció que, más allá de los nombres nuevos que aparecieron en la última convocatoria, los que formaron parte de todo el ciclo corren con ventaja: "Todos sabemos lo que significa jugar los últimos partidos, los que llevan tiempo con nosotros cuentan con ventaja porque los conocemos."

Con respecto al amistoso con Zambia, número 91 del ranking FIFA, Scaloni aseguró que Messi estará desde el arranque y que la razón de tantos cambios en el amistoso anterior y este fue para "darle posibilidad a otros chicos".

Fue también muy autocrítico sobre el nivel que mostró el conjunto albiceleste en la victoria por 2-1 ante Mauritania el viernes pasado, aunque celebró: "Es una buena señal que ellos (los jugadores) se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos".

Otro de los temas que abordó el santafesino en la conferencia fue la renovación de su contrato, que vence a fines de 2026 y Chiqui Tapia quiere extender hasta 2030, pero evitó dar precisiones: "Me seduce que este lugar es, posiblemente, el que todo argentino desea estar y yo estoy acá. Los tiempos no son importantes, tengo la cabeza en otro lado. Sé que algún día, cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único. Después se verá si se llega a un acuerdo o no, no es importante, pero ¿cómo no me va a seducir?".

Lionel Scaloni aseguró que la Selección Argentina jugará dos partidos amistosos más antes del Mundial 2026

Además, Scaloni agregó que la Selección disputaría dos amistosos más antes del Mundial, de los cuales uno sería ante Serbia y falta confirmar el otro rival, con la particularidad de que esos serán con la lista de 26 ya oficializada.

Por último, el entrenador fue consultado sobre la lesión que sufrió Joaquín Panichelli, quien se quedará afuera de la Copa del Mundo, y se emocionó: "Es muy difícil. Vino a hablar con nosotros, fue muy emotivo. No lo merecía, no lo merece ninguno, pero particularmente él tampoco. Le dijimos que va a tener otra chance, es un chico que contagia, que estaba entrenando muy bien. Fue algo que jode".