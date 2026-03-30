30 de marzo de 2026 - 15:15

Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó que Messi será titular ante Zambia en La Bombonera

El técnico de la Selección Argentina manifestó que ya se entregó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) una nómina de 55, de la cual irán descartando nombres.

Lionel Scaloni habló de la Selección Argenitna.&nbsp;

Lionel Scaloni habló de la Selección Argenitna. 

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Muchos claros en las tribunas de La Bombonera. 

Bajen los precios de las entradas: la Selección Argentina no llenó La Bombonera

Por Redacción Deportes
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni

Lionel Scaloni le pone presión a la Selección Argentina tras la decepción ante Mauritania

Por Redacción Deportes

En la conferencia de prensa que brindó este lunes, el técnico fue bastante claro: "La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas".

Fue también muy autocrítico sobre el nivel que mostró el conjunto albiceleste en la victoria por 2-1 ante Mauritania el viernes pasado, aunque celebró: "Es una buena señal que ellos (los jugadores) se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos".

Otro de los temas que abordó el santafesino en la conferencia fue la renovación de su contrato, que vence a fines de 2026 y Chiqui Tapia quiere extender hasta 2030, pero evitó dar precisiones: "Me seduce que este lugar es, posiblemente, el que todo argentino desea estar y yo estoy acá. Los tiempos no son importantes, tengo la cabeza en otro lado. Sé que algún día, cuando no esté, me arrepentiré porque es un lugar único. Después se verá si se llega a un acuerdo o no, no es importante, pero ¿cómo no me va a seducir?".

Lionel Scaloni aseguró que la Selección Argentina jugará dos partidos amistosos más antes del Mundial 2026

Además, Scaloni agregó que la Selección disputaría dos amistosos más antes del Mundial, de los cuales uno sería ante Serbia y falta confirmar el otro rival, con la particularidad de que esos serán con la lista de 26 ya oficializada.

Por último, el entrenador fue consultado sobre la lesión que sufrió Joaquín Panichelli, quien se quedará afuera de la Copa del Mundo, y se emocionó: "Es muy difícil. Vino a hablar con nosotros, fue muy emotivo. No lo merecía, no lo merece ninguno, pero particularmente él tampoco. Le dijimos que va a tener otra chance, es un chico que contagia, que estaba entrenando muy bien. Fue algo que jode".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

Chiqui Tapia fue silbado en La Bombonera en la previa del partido de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina de Lionel Scaloni cerró la semana de trabajo

Lionel Scaloni ajusta las piezas y la agenda para enfrentar a Zambia

Thiago Almada, será titular en la Selección Argentina. 

Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó el equipo titular para enfrentar a Mauritania en La Bombonera

La Selección Argentina cayó al tercer puesto en Ranking FIFA. 

Selección Argentina:el equipo de Lionel Scaloni cayó al tercer puesto en el ranking FIFA