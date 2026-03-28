Lionel Scaloni le pone presión a la Selección Argentina tras la decepción ante Mauritania

El entrenador Albiceleste dejó en claro que no quedó conforme con la actuación de su equipo en La Bombonera, pero avisó que pueden mejorar.

Fiel a su estilo, el DT Albiceleste fue sincero delante de los medios de comunicación respecto al andar de sus dirigidos y no se guardó nada en el tintero. Si bien restó valor a la palabra preocupación, reconoció que deben mejorar de cara al futuro. “Preocupación en sí, no. Hay cosas para corregir como siempre y es mejor mirarlas ahora. Que pasen ahora es un poco mejor. Un poco por las pruebas, un poco también por ver cosas", advirtió.

Lionel Scaloni no ocultó su descontento por el rendimiento Albiceleste: El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni AFA Respecto al análisis del juego, Scaloni confesó que no le gustó la noche de Argentina. "No hicimos un buen partido. Eso lo tengo bastante claro. Este equipo puede jugar mucho mejor, es evidente. Hemos jugado mucho mejor que lo de hoy”. Luego, a la hora de buscar explicaciones, evitó hablar de relajación. “No creo que sea por eso. No se jugó bien. El equipo no estuvo en ningún momento bien. Eso está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir”, contó.

Los entrenamientos y los amistosos en esta doble fecha FIFA, la última antes de presentar la lista de convocados para la Copa del Mundo, le sirve al entrenador para sacar conclusiones. En ese aspecto, adelantó: "Todos los chicos que pudimos ver han aportado lo suyo. Es verdad que, cuando el equipo no juega un buen partido, es muy difícil rescatar o que uno se pueda salvar solo. No es fácil debutar con la camiseta de la Selección, han dado lo suyo y lo veremos el siguiente partido también”.

El futuro de la Selección Argentina, bajo la lupa del DT: image De cara al partido del próximo martes ante Zambia, el DT lanzó que será la misma tónica que ante Mauritania. “El martes va a ser más o menos como hoy. Hay que seguir viendo, probando. Es un poco la idea de estos partidos. No sé la cantidad de jugadores, ahora no lo tengo en la cabeza. Mañana también haremos un ensayo con la Sub 20. Todo suma”, contó.