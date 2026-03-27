27 de marzo de 2026 - 22:47

Bajen los precios de las entradas: la Selección Argentina no llenó La Bombonera

A pesar de que el cartel decía, entradas agotadas, el amistoso ante Mauritania mostró claros en sectores específicos en La Bombonera.

Muchos claros en las tribunas de La Bombonera.&nbsp;

Muchos claros en las tribunas de La Bombonera. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El sector preferencial, correspondiente a los palcos bajos, tampoco alcanzó el lleno total. Aun así, a pesar de la poca gente, el clima tuvo momentos de color, con presencia fuerte de la hinchada xeneize: se escuchó a La 12 y un canto dedicado a Diego Maradona a los 10 minutos. También, durante el segundo tiempo, chicaneó al eterno rival: "River decime qué se siente haber jugado el Nacional, te juro que aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar...".

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El contraste con el Monumental resulta evidente: en Núñez, el equipo venía llenando sin inconvenientes. Además de la mayor demanda, el estadio de River cuenta con una capacidad superior a 85 mil personas, al menos 30 mil más que la Bombonera.

Al comparar con otros partidos internacionales, los valores en pesos no quedan tan lejos en dólares, pero la relevancia del encuentro es abismal con el que disputó la Scaloneta. El amistoso entre Brasil y Francia tuvo entradas entre 230 y 2000 dólares (en moneda argentina sería $318,317.82 y $2,767,981.04 respectivamente), mientras que Inglaterra vs. Uruguay en Wembley osciló entre 127 y 161 dólares según la ubicación ($175,766.80 y $222,822.47, respectivamente).

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