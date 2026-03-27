Bajen los precios de las entradas: la Selección Argentina no llenó La Bombonera

El contraste con el Monumental resulta evidente: en Núñez, el equipo venía llenando sin inconvenientes. Además de la mayor demanda, el estadio de River cuenta con una capacidad superior a 85 mil personas, al menos 30 mil más que la Bombonera.
Al comparar con otros partidos internacionales, los valores en pesos no quedan tan lejos en dólares, pero la relevancia del encuentro es abismal con el que disputó la Scaloneta. El amistoso entre Brasil y Francia tuvo entradas entre 230 y 2000 dólares (en moneda argentina sería $318,317.82 y $2,767,981.04 respectivamente), mientras que Inglaterra vs. Uruguay en Wembley osciló entre 127 y 161 dólares según la ubicación ($175,766.80 y $222,822.47, respectivamente).