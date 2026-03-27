27 de marzo de 2026 - 19:30

Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó el equipo titular para enfrentar a Mauritania en La Bombonera

La Selección Argentina se medirá desde las 20.15 con el conjunto africano en uno de los dos amistosos de la fecha FIFA tras la suspensión de la Finalissima.

Thiago Almada, será titular en la Selección Argentina.&nbsp;

Thiago Almada, será titular en la Selección Argentina. 

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GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Dibu Martínez
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Emiliano Martínez, dueño absoluto del arco de la Selección Argentina.

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El primer interrogante que había era en el puesto del arquero: el entrenador dudó entre Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli o Juan Musso, pero finalmente Dibu será el dueño del arco esta noche.

En la línea defensiva, Nahuel Molina jugó por la derecha y Cristian Romero y Marcos Senesi fueron los centrales. Scaloni optaría por el jugador surgido en San Lorenzo pensando que Nicolás Otamendi está suspendido para la primera fecha del Mundial y Lisandro Martínez está lesionado, aunque Lucas Martínez Quarta también lucha por ser el segundo central este viernes.

La segunda duda está en el lateral izquierdo, ya que Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña rotaron en las prácticas. Más atrás espera Gabriel Rojas, una de las figuras de Racing que tiene su primera citación gracias al muy buen rendimiento prolongado.

El que no estuvo en el mediocampo fue Rodrigo De Paul, quien se ausentó del último partido de Inter Miami en la MLS por una carga en el isquiotibial que aún arrastra. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serán titulares, mientras que Nicolás González le ganó la pulseada a Giuliano Simeone y Leandro Paredes, y se sumará al mediocampo junto a Nicolás Paz.

Selección Argentina
Julián Álvarez sería titular esta noche ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Julián Álvarez sería titular esta noche ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la delantera, Messi descansaría -aunque sumaría minutos desde el banco- y Julián Alvarez lideraría la línea de ataque junto a Thiago Almada. En la última práctica del jueves por la tarde, Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha y se terminó su sueño mundialista. El delantero de 23 años deberá ser operado y tendrá, al menos, seis meses de recuperación.

La formación de la Selección Argentina vs. Mauritaniapor un amistoso

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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