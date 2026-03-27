Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó el equipo titular para enfrentar a Mauritania en La Bombonera

La Selección Argentina se medirá desde las 20.15 con el conjunto africano en uno de los dos amistosos de la fecha FIFA tras la suspensión de la Finalissima.

La Selección Argentina se medirá con Mauritania desde las 20.15 en La Bombonera, por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá contra el seleccionado africano luego de que se haya suspendido la Finalissima contra España, en lo que será la última Fecha FIFA en el país antes de la Copa del Mundo, y Lionel Scaloni pondrá en cancha mayoría de titulares.

Para el primer amistoso, Scaloni planea parar un equipo con mayoría de los habituales titulares, aunque Lionel Messi no sería titular y todavía existen un par de dudas. La Albiceleste retomó las prácticas el jueves en el predio de AFA con todos los jugadores a disposición y listos para jugar, si el DT así lo desea.

El Dibu Martínez Emiliano Martínez, dueño absoluto del arco de la Selección Argentina. Gentileza Selección Argentina: las decisiones de Lionel Scaloni El primer interrogante que había era en el puesto del arquero: el entrenador dudó entre Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli o Juan Musso, pero finalmente Dibu será el dueño del arco esta noche.

En la línea defensiva, Nahuel Molina jugó por la derecha y Cristian Romero y Marcos Senesi fueron los centrales. Scaloni optaría por el jugador surgido en San Lorenzo pensando que Nicolás Otamendi está suspendido para la primera fecha del Mundial y Lisandro Martínez está lesionado, aunque Lucas Martínez Quarta también lucha por ser el segundo central este viernes.

La segunda duda está en el lateral izquierdo, ya que Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña rotaron en las prácticas. Más atrás espera Gabriel Rojas, una de las figuras de Racing que tiene su primera citación gracias al muy buen rendimiento prolongado.