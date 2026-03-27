Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó el equipo titular para enfrentar a Mauritania en La Bombonera

En la línea defensiva, Nahuel Molina jugó por la derecha y Cristian Romero y Marcos Senesi fueron los centrales. Scaloni optaría por el jugador surgido en San Lorenzo pensando que Nicolás Otamendi está suspendido para la primera fecha del Mundial y Lisandro Martínez está lesionado, aunque Lucas Martínez Quarta también lucha por ser el segundo central este viernes.
La segunda duda está en el lateral izquierdo, ya que Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña rotaron en las prácticas. Más atrás espera Gabriel Rojas, una de las figuras de Racing que tiene su primera citación gracias al muy buen rendimiento prolongado.
En la delantera, Messi descansaría -aunque sumaría minutos desde el banco- y Julián Alvarez lideraría la línea de ataque junto a Thiago Almada. En la última práctica del jueves por la tarde, Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derechay se terminó su sueño mundialista. El delantero de 23 años deberá ser operado y tendrá, al menos, seis meses de recuperación.
La formación de la Selección Argentina vs. Mauritaniapor un amistoso
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.