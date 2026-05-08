8 de mayo de 2026 - 18:38

Ni Mastantuono ni Julián Álvarez: Lautaro Martínez eligió al futuro crack de la Selección Argentina

El Toro le tiró flores a un jugador que integra el plantel Albiceleste, y se posiciona como una de las figuras para el Mundial 2026.

Lautaro Martínez eligió al futuro crack de la Selección Argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
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Lautaro Martínez habló del futuro de Nico Paz:

Nico Paz
Nico Paz, el MVP de la tarde italiana en la Serie A

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En un mano a mano que mantuvo con ESPN, el Toro expresó que está feliz con el nivel mostrado por Nico Paz en el Como, que lo llevó a ganarse un lugar en la consideración del entrenador Lionel Scaloni. Según relató, lo vincula una relación familiar. “Es un gran jugador, tengo una relación de amistad con él porque su padre jugó con mi padre en Bahía Blanca en Villa Mitre o en contra, así que hablo casi siempre con él", lanzó.

Luego, el delantero vaticinó que podría ser una pieza importante para la Copa del Mundo. "Es un grandísimo jugador, es un gran chico, tiene un futuro enorme y obviamente ojalá siga haciendo bien las cosas en su club para que nos de alegrías a todos los argentinos", deseó.

Entre Messi y el candidato a campeonar, el Toro palpita el Mundial 2026:

Selección Argentina
Lionel Messi y Julián Álvarez anotaron los dos goles de la Selección Argentina en el primer tiempo.

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Por otra parte, Martínez le dedicó unas palabras a la situación de Lionel Messi, que jugará su último Mundial. “Es difícil pensar en eso, tratamos de disfrutarlo en cada entrenamiento y partido, sea amistoso, de Eliminatorias o Mundial, porque es nuestra cabeza, nuestro mayor referente, nuestro emblema, es la persona que nos guía en cada partido y tratamos de disfrutarlo", confesó al respecto.

Para el propio Lautaro, la despedida del diez no es algo que tenga en cuenta. "No pienso en cuándo será su final, trato de disfrutarlo todos los días porque, al final, es un sueño todo lo que he logrado junto con él en la Selección Argentina. Estoy muy feliz de haber logrado eso y ojalá que ahora podamos seguir dándole alegría a la gente de Argentina”, lanzó.

Finalmente, el goleador contó cuales son sus candidatos para ganar el Mundial, destacando a otros equipos por encima de la propia Albiceleste. “Hay muchas selecciones que están teniendo buen nivel y que tienen un gran equipo. Aparte de Argentina te nombro a Francia, Portugal y España. Son selecciones que están en un nivel importante y creo que son los candidatos a ganar el Mundial”, cerró.

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