Con goles de Lionel Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó 2-0 a Angola en el último amistoso del 2025

La Selección Argentina se impuso por 2 a 0 sobre el combinado local en Luanda y puso fin a su año. Goles: Lautaro Martínez y Lionel Messi. Videos. 

La formación de la Selección Argentina vs. Angola, en el último amistoso del año. 

PASIÓN DE MULTITUDES. Lionel Messi y una admiración mundial. 

Lionel Messi, la gran atracción de la Selección Argentina en el entrenamiento en España. 

El entrenador de la Selección Argentina, tras arriba a la capital angoleña, habló con la prensa y destacó la importancia del encuentro pese a tratarse de un amistoso.

Los Andes | Redacción Deportes
En el último amistoso de 2025, que sirve como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, , la Selección Argentina se impuso por 2-0 sobre Angola en Luanda. Con un golazo de Lautaro Martínez, asistido por Lionel Messi, y un tanto de La Pulga con pase del Toro, la Albiceleste de Lionel Scaloni se quedó con el triunfo en un duelo discreto, disputado en el Estadio 11 de Novembro. Debutaron Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli. Los futbolistas ya quedaron liberados y no continuarán con entrenamientos en España.

Lautaro Martínez, el cuarto máximo goleador de la Selección Argentina

Con su gol ante Angola, Lautaro Martínez llegó a 36 gritos, superó la línea de Hernán Crespo y se ubica como el cuarto máximo goleador de la historia de la Selección Argentina.

La Selección Argentina derrotó 2-0 a Angola en el último amistotos del 2025.

Los goles de la Selección Argentina ante Angola

