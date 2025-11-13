13 de noviembre de 2025 - 20:48

Alfredo Berti recibe dura sanción tras la final de la Copa Argentina

El entrenador del campeón Independiente Rivadavia fue suspendido cuatro encuentros por su conducta antideportiva frente a las autoridades del encuentro.

Alfredo Berti y Nicolás Ramírez, los protagonistas de una dura discusión que terminó en la expulsión del entrenador del Parque. 

La consagración de Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina no estuvo exenta de controversia. Alfredo Berti, entrenador del equipo mendocino, recibió una fuerte sanción de cuatro partidos tras protagonizar un altercado con los árbitros en pleno partido, que incluyó empujones e insultos hacia los jueces. Final en la que Independiente se impuso en los penales frente Argentinos Jrs y se consagró campeón.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Durante el segundo tiempo, el DT fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez luego de algunos empujones y entredichos con el jugador del Bicho, Hernán López Muñoz, que derivó en un tumulto en uno de los laterales del campo de juego. Según el informe arbitral, Berti profirió expresiones como “sos un botón, te cagaría a trompadas, lo que hiciste es una vergüenza, desvergonzado de mierda, hijo de mil pu..” y continuó con el cuarto árbitro: “son unos hijos de pu.., ladrones de mierda, ladrón, y te lo digo yo, hijo de pu..”.

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA aplicó la sanción correspondiente, basada en el Artículo 13.1 del Código Disciplinario, que contempla castigos por conducta antideportiva hacia oficiales de partido. El entrenador de arqueros, Diego Próspero, recibió la misma cantidad de partidos de suspensión, mientras que los jugadores expulsados -Maximiliano Amarfil, Alejo Osella y Matías Fernández- fueron sancionados con un partido cada uno.

A pesar de la polémica, Independiente Rivadavia celebró su título y deberá ahora reorganizar su cuerpo técnico para cumplir con las sanciones mientras disfruta de su histórico triunfo en la Copa Argentina.

