Rally Dakar 2026: casi 8.000 km de desafío en Arabia Saudita con etapas Maratón

La organización presentó el recorrido oficial de la próxima edición, con 13 etapas, dos jornadas sin asistencia y rutas diferenciadas para coches y motos.

Arabia Saudita será nuevamente el escenario del Dakar 2026, con salida y meta en Yanbu y 13 etapas que suman casi 8.000 km,

La organización del Rally Dakar 2026 reveló los detalles más importantes del recorrido de la próxima edición, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita. Los competidores deberán enfrentar un total cercano a los 8.000 kilómetros, de los cuales 4.840 km serán cronometrados para coches y 4.162 km para los participantes del Dakar Classic, distribuidos en 13 etapas y una prólogo.

La carrera mantendrá la base en Yanbú, desde donde se iniciará y concluirá el recorrido. La primera semana llevará a los competidores hacia el norte del país, pasando por Al-Ula y Ha’il, antes de llegar a Riyadh, donde se celebrará la jornada de descanso el 10 de enero. La segunda mitad del rally se dirigirá hacia el sur, cruzando Wadi Ad-Dawasir, y finalmente volverá al Mar Rojo en un trazado que combina paisajes desérticos y zonas de navegación exigente.

image El mapa de ruta del Rally Dakar 2026. Los competidores deberán enfrentar un total cercano a los 8.000 kilómetros. Gentileza. Entre las novedades, la organización ha introducido etapas Maratón-refugio en cada una de las dos semanas (etapas 4 y 5, y etapas 8 y 9). En estas jornadas, los pilotos deberán gestionar su logística y reparaciones sin asistencia externa, con raciones limitadas de comida y solo una tienda de campaña para pasar la noche. Este formato busca elevar el desafío físico y estratégico de la competencia.

Otra novedad será la diferenciación de recorridos entre coches y motos en algunas etapas, medida pensada para incrementar la dificultad en la navegación de los vehículos de cuatro ruedas y moderar ligeramente la velocidad general de la carrera. Aunque no habrá incursión en el Empty Quarter, se anticipan zonas de arena complicadas y terrenos variados que pondrán a prueba la resistencia de pilotos y máquinas.

Con este planteamiento, ASO busca mantener la emoción y la dureza histórica del Dakar, ofreciendo a los competidores un recorrido exigente que combina navegación, resistencia y estrategia, consolidando nuevamente a Arabia Saudí como el epicentro del rally más famoso del planeta.