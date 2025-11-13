Rally Dakar 2026: casi 8.000 km de desafío en Arabia Saudita con etapas Maratón

La organización del Rally Dakar 2026 reveló los detalles más importantes del recorrido de la próxima edición, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita. Los competidores deberán enfrentar un total cercano a los 8.000 kilómetros, de los cuales 4.840 km serán cronometrados para coches y 4.162 km para los participantes del Dakar Classic, distribuidos en 13 etapas y una prólogo.
La carrera mantendrá la base en Yanbú, desde donde se iniciará y concluirá el recorrido. La primera semana llevará a los competidores hacia el norte del país, pasando por Al-Ula y Ha’il, antes de llegar a Riyadh, donde se celebrará la jornada de descanso el 10 de enero. La segunda mitad del rally se dirigirá hacia el sur, cruzando Wadi Ad-Dawasir, y finalmente volverá al Mar Rojo en un trazado que combina paisajes desérticos y zonas de navegación exigente.
Entre las novedades, la organización ha introducido etapas Maratón-refugio en cada una de las dos semanas (etapas 4 y 5, y etapas 8 y 9). En estas jornadas, los pilotos deberán gestionar su logística y reparaciones sin asistencia externa, con raciones limitadas de comida y solo una tienda de campaña para pasar la noche. Este formato busca elevar el desafío físico y estratégico de la competencia.
Otra novedad será la diferenciación de recorridos entre coches y motos en algunas etapas, medida pensada para incrementar la dificultad en la navegación de los vehículos de cuatro ruedas y moderar ligeramente la velocidad general de la carrera. Aunque no habrá incursión en el Empty Quarter, se anticipan zonas de arena complicadas y terrenos variados que pondrán a prueba la resistencia de pilotos y máquinas.
Con este planteamiento, ASO busca mantener la emoción y la dureza histórica del Dakar, ofreciendo a los competidores un recorrido exigente que combina navegación, resistencia y estrategia, consolidando nuevamente a Arabia Saudí como el epicentro del rally más famoso del planeta.
Argentinos que participarán
Hasta el momento son 21 los pilotos argentinos que participarán de esta 48 edición del rally.
Motos: Luciano Benavides con KTM Factory Team en la clase RallyGP; Leonardo Cola quiere terminar lo que empezó en 2020 en Rally2; Santiago Rostan apuesta otra vez a su gran sueño en Rally2
Ultimate: Juan Cruz Yacopini, flamante ganador de la Copa Mundial de Bajas. Bruno Jacomy navegará al chileno Lucas del Río.
Challenger: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales 2025, Augusto Sanz navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta navegante de Oscar Ral, en equipo con Cavigliasso, Kevin Benavides, su navegante será Lisandro Sisterna; Pablo Copetti y su navegante será el brasileño Ennio Bozano.
Side By Side: Manuel Andújar y su navegante será Andrés Frini; Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi con el equipo oficial Can-Am; Fernando Álvarez Castellano.
Categorías especiales: Gastón Mattarucco será navegante de Javier Vélez (Colombia) en Dakar Classic y Benjamín Pascual defiende el triunfo con la moto eléctrica en Mission 1000.