Crisis en San Lorenzo: el duro comunicado del plantel que denuncia falta de comida y servicios básicos

El plantel de San Lorenzo emitió un duro comunicado en el que exigió una solución inmediata a la deuda salarial que arrastran desde agosto.

Los jugadores de San Lorenzo enojados con los directivos por la falta de pago.

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando los jugadores del plantel profesional hicieron público un fuerte reclamo contra la dirigencia. A través de un comunicado difundido por el capitán Gastón Hernández en redes sociales, los futbolistas denunciaron una deuda salarial que se extiende desde agosto y condiciones laborales que calificaron de “insostenibles”.

El reclamo de los jugadores de San Lorenzo “Queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde el comienzo de la temporada”, comienza el texto. En el mismo, los jugadores aseguran que, además de los sueldos impagos, enfrentan graves carencias en su día a día: “La falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”.

Pese a ello, remarcaron que el grupo se mantuvo profesional: “Hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Seguimos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible”. Sin embargo, aclararon que “llegó el momento de alzar la voz nuevamente”.

image En otro tramo del comunicado, los futbolistas subrayaron que el conflicto no se reduce a lo económico. “No se trata sólo de una cuestión salarial, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”, expresaron.

El mensaje concluye con un pedido directo a los dirigentes: “Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado”.

Embed Cayeron DOS NUEVAS INHIBICIONES en FIFA.



De esta forma, ya son 14 en total las que tiene #SanLorenzo.



Las tendrá que levantar absolutamente todas si quiere incorporar este mercado de pases. pic.twitter.com/eOMM7i0gNR — Román (@RomanKotler) November 13, 2025 ¿Qué pasa con San Lorenzo en el plano deportivo? Mientras tanto, el Ciclón, conducido por Damián Ayude, atraviesa un presente deportivo aceptable: marcha quinto en la Zona B con 23 puntos —a dos de Vélez y dos por encima de River— y se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. En la última fecha recibirá a Sarmiento de Junín este sábado a las 19.15. El reclamo de los jugadores se da en medio de un contexto institucional convulsionado, con inhibiciones de FIFA por deudas y un futuro dirigencial incierto. El presidente Marcelo Moretti atraviesa un momento crítico, mientras el plantel, al menos por ahora, decidió seguir entrenando con normalidad a la espera de respuestas.