13 de noviembre de 2025 - 16:10

Crisis en San Lorenzo: el duro comunicado del plantel que denuncia falta de comida y servicios básicos

El plantel de San Lorenzo emitió un duro comunicado en el que exigió una solución inmediata a la deuda salarial que arrastran desde agosto.

Los jugadores de San Lorenzo enojados con los directivos por la falta de pago.&nbsp;

Los jugadores de San Lorenzo enojados con los directivos por la falta de pago. 

Foto:

Gentileza.

Leé además

Dirigentes de la AFA y San Lorenzo analizan el futuro Cuervo.

Crece la preocupación en AFA por San Lorenzo y no se descartan medidas: "No ha existido un acuerdo"

Por Redacción Deportes
Rodrigo Chori Funes, récord absoluto en el básquet de Mendoza al convertir 12 triples en un juego. Histórico. 

Básquet de Mendoza: Rodrigo "Chori" Funes convirtió doce triples en la Superliga y batió un récord histórico

Por Gustavo Villarroel

El reclamo de los jugadores de San Lorenzo

“Queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde el comienzo de la temporada”, comienza el texto. En el mismo, los jugadores aseguran que, además de los sueldos impagos, enfrentan graves carencias en su día a día: “La falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”.

Pese a ello, remarcaron que el grupo se mantuvo profesional: “Hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Seguimos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible”. Sin embargo, aclararon que llegó el momento de alzar la voz nuevamente”.

Embed

¿Qué pasa con San Lorenzo en el plano deportivo?

Mientras tanto, el Ciclón, conducido por Damián Ayude, atraviesa un presente deportivo aceptable: marcha quinto en la Zona B con 23 puntos —a dos de Vélez y dos por encima de River— y se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. En la última fecha recibirá a Sarmiento de Junín este sábado a las 19.15.

El reclamo de los jugadores se da en medio de un contexto institucional convulsionado, con inhibiciones de FIFA por deudas y un futuro dirigencial incierto. El presidente Marcelo Moretti atraviesa un momento crítico, mientras el plantel, al menos por ahora, decidió seguir entrenando con normalidad a la espera de respuestas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fernando Espinoza: “No llego condicionado, más bien motivado”

Polémico: el mendocino Fernando Espinoza defendió al arbitraje y amenazó a Caruso Lombardi

Por Redacción Deportes
Lionel Messi, la gran atracción de la Selección Argentina en el entrenamiento en España. 

La Selección Argentina metió más de 20 mil hinchas en la práctica previa a Angola: Messi, la gran atracción

Por Redacción Deportes
Motociclismo. Mariano Villalobos y Federico Márquez irán a San Juan con el equipo Aero Racing 

Motos: El Aero Racing Team irá a San Juan para cerrar la temporada a toda velocidad

Por Redacción Deportes
Miguel Merentiel, autor del segundo gol de Boca

Miguel Merentiel picanteó a River luego del triunfo de Boca: "El festejo fue para los rivales"

Por Redacción Deportes