13 de noviembre de 2025 - 13:44

La Selección Argentina metió más de 20 mil hinchas en la práctica previa a Angola: Messi, la gran atracción

Con Messi como el gran imán, la Selección Argentina realizó un entrenamiento abierto en el estadio Martínez Valero y fue una multitud.

Lionel Messi, la gran atracción de la Selección Argentina en el entrenamiento en España.&nbsp;

Lionel Messi, la gran atracción de la Selección Argentina en el entrenamiento en España. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección argentina volvió a demostrar su magnetismo mundial. Más de 20.000 personas se acercaron al estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, para presenciar el entrenamiento abierto del equipo de Lionel Scaloni, que ultima detalles para el amistoso del viernes ante Angola. La figura más buscada, como siempre, fue Lionel Messi, ovacionado desde el primer minuto por un público que convirtió la práctica en un verdadero evento.

Leé además

Lionel Messi ya está con la Selección Argentina en Alicante. 

Selección Argentina: con Lionel Messi, el equipo de Scaloni tuvo su primer entrenamiento en Alicante

Por Redacción Deportes
El entrenamiento de la Selección Argentina, con Lionel Messi como estandarte

Gira de la Selección Argentina por África: Lionel Scaloni navega en un mar de cambios

Por Redacción Deportes
Embed

Selección Argentina: entrenamiento abierto

El entrenamiento abierto llegó después de la tercera jornada de preparación que el plantel había completado el miércoles en tierras españolas. La actividad comenzó en el gimnasio del Fincas Resort, donde los jugadores realizaron trabajos de fuerza y activación bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín.

Luego, el grupo se trasladó al campo de entrenamiento para continuar con ejercicios de elongación y coordinación, antes de pasar a la parte más futbolística de la sesión. Allí, Scaloni dispuso movimientos tácticos de 11 contra 11 durante unos quince minutos, con especial énfasis en la salida limpia desde el fondo y la circulación rápida de la pelota. Más tarde, el cuerpo técnico organizó un bloque de jugadas con pelota parada, a favor y en contra, y el entrenamiento culminó con un ensayo formal de fútbol entre los distintos grupos.

image
M&aacute;s de 20 mil personas en el entrenamiento de la Selecci&oacute;n Argentina en el estadio de Elche, Espa&ntilde;a.&nbsp;

Más de 20 mil personas en el entrenamiento de la Selección Argentina en el estadio de Elche, España.

El entrenamiento de este jueves, abierto al público, sirvió como conexión directa entre la Selección y los miles de hinchas que agotaron las entradas para ver de cerca a los campeones del mundo. El clima fue festivo, con tribunas repletas, banderas argentinas por todo el estadio y un recibimiento a la altura de lo que genera el equipo en cualquier parte del mundo.

image
Lionel Messi y el regalo de la camiseta del Elche.&nbsp; &nbsp;

Lionel Messi y el regalo de la camiseta del Elche.

De hecho, el capitán argentino luego de la sesión de entrenamiento subió un posteo a su cuenta personal de Instagram para agradecer todo el cariño recibido en estos días: "Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", escribió el rosarino.

Con el amistoso ante Angola como última prueba antes del sorteo del Mundial 2026, la Scaloneta cerrará su estadía en España envuelta en una muestra más de apoyo masivo. Una señal clara: la Selección sigue moviendo multitudes.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Valentín Barco retornó a la Selección Argentina, y luchará por un lugar en la lista del Mundial

Valentín Barco y su anhelo de Mundial con la Selección Argentina: "Juego donde me pongan"

Por Redacción Deportes
Lionel Messi habló de su deseo de ganar otra Copa del Mundo

Lionel Messi eligió ganar otro mundial en un ping pong imperdible y lleno de confesiones

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina entrena bajo las órdenes de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni define la formación de Argentina para jugar con Angola: ¿Estará Lionel Messi?

Por Redacción Deportes
seleccion argentina: emiliano buendia, convocado de ultimo momento por lionel scaloni

Selección Argentina: Emiliano Buendía, convocado de último momento por Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes