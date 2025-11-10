10 de noviembre de 2025 - 20:02

Selección Argentina: con Lionel Messi, el equipo de Scaloni tuvo su primer entrenamiento en Alicante

Lionel Messi y la Selección Argentina, tuvieron la primer sesión de entrenamiento, pensando en el Mundial, a un nuevo juego de preparación.

Lionel Messi ya está con la Selección Argentina en Alicante.&nbsp;

Lionel Messi ya está con la Selección Argentina en Alicante. 

Foto:

Gentileza: AFA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y actual bicampeona de América, comenzó este lunes su concentración en la localidad alicantina de Algorfa, en España, para preparar el encuentro amistoso que disputará el próximo viernes desde las 13 ante Angola en Luanda. Con Lionel Messi como máximo referente,los argentinos se entrenaron La Finca Resort el lunes por la tarde.

Leé además

seleccion argentina: emiliano buendia, convocado de ultimo momento por lionel scaloni

Selección Argentina: Emiliano Buendía, convocado de último momento por Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes
Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, las tres ausencias que tendrá Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Atento Scaloni: los 3 jugadores de la Selección Argentina que se bajan del partido ante Angola

Por Cristian Reta
image

La Finca es un complejo hotelero y deportivo en el que se concentran habitualmente selecciones y equipos profesionales, como Georgia o el Elche. La Selección tuvo este lunes su primer entrenamiento, a puerta cerradas. Por su parte, está prevista una rueda de prensa de Lionel Scaloni el jueves 13.

La Argentina, que eligió Alicante como sede durante el Mundial de 1982 (allí Diego Maradona contra Hungría, convirtió sus primeros dos goles en Copas del Mundo), no regresaba a la provincia desde octubre de 2019, cuando goleó a Ecuador (6-1) en un amistoso disputado en el estadio Martínez Valero de Elche.

La lista final de Scaloni para el amistoso contra Angola

Arqueros:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores:

Juan Foyth (Villarreal)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Kevin Mac Allister (Royale Union Saint-Gilloise)

Volantes:

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Máximo Perrone (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Paz (Como 1907)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Delanteros:

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Prisciantelli, la gran figura de los Pumas

Los Pumas aplastaron a Gales en el inicio de la gira europea

La Selección Argentina Sub 17 aplastó a Fiyi

Con un hat-trick de Ojeda, la Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub-17

Por Nicolás Salas
Marcos Milinkovic estuvo de paso por Mendoza, donde participó de clínicas deportivas para profesores y jóvenes deportistas. 

Marcos Milinkovic: "Competir en los Juegos Olímpicos es una experiencia única en la vida"

Por Juan Azor
Dibu Martínez no es más capitán del Aston Villa

Duro revés de Dibu Martínez en Inglaterra: le quitaron la capitanía de su equipo

Por Redacción Deportes