Selección Argentina: con Lionel Messi, el equipo de Scaloni tuvo su primer entrenamiento en Alicante

Lionel Messi y la Selección Argentina, tuvieron la primer sesión de entrenamiento, pensando en el Mundial, a un nuevo juego de preparación.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y actual bicampeona de América, comenzó este lunes su concentración en la localidad alicantina de Algorfa, en España, para preparar el encuentro amistoso que disputará el próximo viernes desde las 13 ante Angola en Luanda. Con Lionel Messi como máximo referente,los argentinos se entrenaron La Finca Resort el lunes por la tarde.

La Finca es un complejo hotelero y deportivo en el que se concentran habitualmente selecciones y equipos profesionales, como Georgia o el Elche. La Selección tuvo este lunes su primer entrenamiento, a puerta cerradas. Por su parte, está prevista una rueda de prensa de Lionel Scaloni el jueves 13.

El equipo viajará a Angola ese mismo jueves, un día antes del partido. Tras el encuentro, la Selección regresará a Algorfa, aunque ya sin Messi y algunos otros jugadores que quedarán liberados, y permanecerá allí hasta el 18 de noviembre, fecha en la que finalizará la concentración.

Argentina tenía programado un segundo amistoso, en esta ocasión ante India, pero finalmente el encuentro fue descartado.

La Argentina, que eligió Alicante como sede durante el Mundial de 1982 (allí Diego Maradona contra Hungría, convirtió sus primeros dos goles en Copas del Mundo), no regresaba a la provincia desde octubre de 2019, cuando goleó a Ecuador (6-1) en un amistoso disputado en el estadio Martínez Valero de Elche.