Selección Argentina: Emiliano Buendía, convocado de último momento por Lionel Scaloni

Emiliano Buendía que atraviesa un gran momento en Aston Villa y viene de marcar un golazo, fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Luego de un fin de semana cargado de fútbol, la Selección Argentina ya piensa en el amistoso que disputará este viernes desde las 13.00 ante Angola en Luanda. Este lunes, Lionel Scaloni recibió la mala noticia de l as bajas de Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, que quedaron quedaron desafectados y el entrenador se movió rápido para citar a un reemplazante, que finalmente será Emiliano Buendía.

¿Qué jugadores son bajas en la Selección Argentina? Los tres futbolistas de Atlético de Madrid se perderán el encuentro debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, necesaria para ingresar al país africano, por lo que fueron marginados de la lista de convocados. De esta manera, el delantero de 28 años, que atraviesa un gran momento en Aston Villa junto a Emiliano Martínez, se sumará a la delegación.

"#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda", indicaron las redes sociales de la Selección Argentina. El marplatense viene de convertir un golazo de tiro libre ante el Bournemouth por la Premier League, y acumula cuatro tantos y dos asistencias en 15 partidos entre todas las competencias.