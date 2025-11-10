10 de noviembre de 2025 - 17:41

Selección Argentina: Emiliano Buendía, convocado de último momento por Lionel Scaloni

Emiliano Buendía que atraviesa un gran momento en Aston Villa y viene de marcar un golazo, fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

¿Qué jugadores son bajas en la Selección Argentina?

Los tres futbolistas de Atlético de Madrid se perderán el encuentro debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, necesaria para ingresar al país africano, por lo que fueron marginados de la lista de convocados. De esta manera, el delantero de 28 años, que atraviesa un gran momento en Aston Villa junto a Emiliano Martínez, se sumará a la delegación.

"#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda", indicaron las redes sociales de la Selección Argentina. El marplatense viene de convertir un golazo de tiro libre ante el Bournemouth por la Premier League, y acumula cuatro tantos y dos asistencias en 15 partidos entre todas las competencias.

Buendía ya sumó un partido con la camiseta celeste y blanca, que fue en febrero de 2022 en la victoria por 1-0 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Esa vez ingresó diez minutos. Luego, una lesión ligamentaria lo marginó, aunque acumuló una suplencia ante Chile en junio de este año.

Enzo, afuera de la Selección Argentina y dos sorpresas adentro

Las ausencias de Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone se suman a la de Enzo Fernández, que se había confirmado el fin de semana luego de que el futbolista de Chelsea explicara que no podrá estar debido a que padece un edema óseo en su rodilla derecha, por lo que será resguardado para continuar con su recuperación.

Aunque no son todas malas noticias para el entrenador campeón del mundo porque en las últimas horas sumó a dos defensores: Kevin Mac Allister, quien podría tener su debut con la Mayor, y Lisandro Martínez, quien vuelve tras su lesión ligamentaria, pero solo será parte de los entrenamientos.

