Selección Argentina: Emiliano Buendía, convocado de último momento por Lionel Scaloni

¿Qué jugadores son bajas en la Selección Argentina?
Los tres futbolistas de Atlético de Madrid se perderán el encuentro debido a que no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, necesaria para ingresar al país africano, por lo que fueron marginados de la lista de convocados. De esta manera, el delantero de 28 años, que atraviesa un gran momento en Aston Villa junto a Emiliano Martínez, se sumará a la delegación.
"#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda", indicaron las redes sociales de la Selección Argentina. El marplatense viene de convertir un golazo de tiro libre ante el Bournemouth por la Premier League, y acumula cuatro tantos y dos asistencias en 15 partidos entre todas las competencias.
Aunque no son todas malas noticias para el entrenador campeón del mundo porque en las últimas horas sumó a dos defensores: Kevin Mac Allister, quien podría tener su debut con la Mayor, y Lisandro Martínez, quien vuelve tras su lesión ligamentaria, pero solo será parte de los entrenamientos.