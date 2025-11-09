Con un hat-trick de Ojeda, la Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub-17

Con este 7-0 ante los oceánicos, el equipo de Diego Placente finalizó la fase de grupos con puntaje ideal y espera rival en 16vos.

Por la última fecha del Grupo D del Mundial de Qatar Sub 17, la Selección Argentina, ya clasificada a los 16avos de final, cerró su participación en fase de grupos con un contundente 7-0 ante la ya eliminada Fiyi y espera rival en la próxima instancia.

El equipo comandado por Diego Placente llegaba a este duelo como puntero de su grupo con puntaje perfecto luego de ganar ante Bélgica y Túnez. Fiyi por su parte, ya había consumado su eliminación del certamen, ya que perdió a sus dos partidos por goleada. En su estreno cayó 6 a 0 frente Túnez, mientras que en la segunda fecha perdió 7 a 0 con Bélgica.

image Uriel Ojeada, la figura de la Selección Argentina Así fue la contundente victoria de la Selección Argentina Sub 17 ante Fiyi El equipo argentino tuvo como gran figura a Uriel Ojeda, mediocampista de San Lorenzo de Almagro, quien anotó tres de los siete tantos. Lo cierto es que, desde el inicio, el combinado nacional se mostró muy serio y desplegó su jerarquía y solidez ante un rival que no presentó oposición y que tuvo en las manos de su arquero, Melvin Prakash, la solución para que el resultado no fuese más abultado.

Al minuto 17, y luego de haber desperdiciado un penal apenas siete minutos antes, el propio Ojeda logró abrir el marcador para la Selección Argentina Sub 17, que desde el inicio impuso condiciones ante Fiyi. El dominio del equipo dirigido por Diego Placente se tradujo rápidamente en el resultado: Mateo Martínez amplió la diferencia a los 30’ y, sobre el cierre de la primera parte, el propio Martínez volvió a convertir a los 44’, firmando su doblete antes del descanso.

Embed - ¡#ARGENTINA GOLEÓ a #FIJI y TERMINÓ con PUNTAJE PERFECTO! | Fiji 0–7 Argentina | Resumen En la segunda mitad, Argentina no bajó el ritmo. Uriel Ojeda, decidido a igualar la marca de su compañero, marcó su segundo tanto personal a los 57’ para el 4-0. El atacante de San Lorenzo continuó intratable en el área rival y, a los 87’, completó su hat-trick, sellando el quinto gol de la tarde para la “Albiceleste”.