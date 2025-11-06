Superclásico 2025: Paredes y Quintero anticipan un duelo clave en la Bombonera

Leandro Paredes, el árbitro designado Nicolás Ramírez, el presidente de AFA, Claudio Tapia y Juan Fernando Quintero, en la previa del Superclásico.

A tres días del Superclásico argentino, Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero palpitan el partido entre Boca Juniors y River Plate. Con Nicolás Ramírez confirmado como árbitro, la Bombonera se prepara para recibir un encuentro decisivo que definirá más que el honor entre los dos gigantes del fútbol argentino.

El ambiente del fútbol argentino ya está en ebullición. A solo tres días del choque en la Bombonera, se confirmó la designación de Nicolás Ramírez como árbitro principal del encuentro número 265 entre los dos gigantes del país. Su elección llega tras una destacada actuación en la reciente final de la Copa Argentina, lo que reforzó la confianza de la AFA en su desempeño.

La previa del Superclásico se trasladó este jueves al predio de Ezeiza, donde Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero compartieron una conferencia de prensa que concentró la atención de los medios y reflejó la magnitud del partido que paraliza al país. Los dos futbolistas ingresaron al auditorio poco antes del mediodía, acompañados por representantes institucionales de ambos clubes, entre ellos Marcelo Delgado por Boca y los dirigentes Stéfano Di Carlo e Ignacio Villarroel por River. Afuera, un grupo de hinchas boquenses esperó para saludar a su ídolo, símbolo del entusiasmo que despierta este encuentro.

Boca Juniors Leandro Paredes se mostró feliz de poder disputar su primer Superclásico y será clave en el mediocampo xeneize. Gentileza Paredes tomó la posta El primero en hablar fue Paredes, quien no ocultó la emoción por disputar un nuevo clásico con la camiseta azul y oro. “Volver a jugar en mi país y hacerlo en un partido así, en nuestra cancha y con nuestra gente, es algo muy especial. Es uno de los momentos más importantes de mi carrera”, expresó el mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina y con experiencia en finales de Champions League.

A su turno, Quintero destacó la relevancia del duelo en un contexto complejo para River. “Sabemos que no estamos en nuestro mejor momento, pero este tipo de partidos son diferentes. Tenemos la posibilidad de demostrar carácter y volver a nuestro nivel”, afirmó el colombiano, referente del plantel dirigido por Marcelo Gallardo.