Complicado panorama para el Millo: Colidio se lesionó y River se queda sin variantes para el Superclásico

La confirmación de la lesión de Facundo Colidio encendió las alarmas en River Plate. Los estudios médicos realizados después del encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Monumental , determinaron que el delantero padece un desgarro en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo dejará fuera de las canchas por al menos tres semanas.

De esta manera, Marcelo Gallardo deberá rearmar su esquema ofensivo de cara al Superclásico frente a Boca Juniors , un duelo que puede definir el cierre de la temporada y el futuro internacional del equipo.

El atacante sintió una molestia al disputar una pelota aérea frente al Lobo y pidió el cambio de inmediato. Fue reemplazado por Cristian Jaime, mientras se lo vio a Colidio visiblemente afectado y entre lágrimas en el banco de suplentes.

Según adelantó el periodista Gustavo Yarroch, el tiempo estimado de recuperación deja al delantero descartado no solo para el cruce con Boca, sino también para el compromiso frente a Vélez Sarsfield, otro encuentro clave en la recta final del Torneo Clausura.

La baja de Colidio se suma a una lista de problemas físicos que complica el panorama en Núñez. Durante la semana, se confirmaron también las lesiones de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, piezas habituales en el once titular.

Driussi sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, en la misma zona en la que había padecido un desgarro el 17 de septiembre durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Por su parte, Montiel fue diagnosticado con un esguince en la rodilla izquierda tras sentir una molestia en el entrenamiento del jueves. El parte médico difundido por el club confirmó que no presenta dolor y evoluciona bien, aunque su presencia en el Superclásico todavía está en duda.

Más dudas en el mediocampo y en el ataque

En la mitad de la cancha, Enzo Pérez continúa siendo una incógnita. Aunque recibió el alta médica, no fue convocado para el encuentro ante Gimnasia, y su participación en la Bombonera parece poco probable.

A esto se suma el bajo rendimiento de Miguel Borja, que atraviesa una racha negativa y falló un penal clave sobre el final del último partido. Su ingreso desde el banco frente al Lobo también deja en suspenso su posible titularidad ante Boca.

Lo que está en juego

Gallardo afronta la semana previa al Superclásico con más dudas que certezas. River no solo se juega el orgullo ante su eterno rival, sino también la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

A dos fechas del cierre del campeonato, Boca ocupa el segundo puesto de la Tabla Anual con 56 puntos, mientras que River lo sigue con 52, en zona de repechaje. Un triunfo en la Bombonera podría cambiar el panorama, pero las bajas obligan al entrenador a improvisar en un momento decisivo del semestre.