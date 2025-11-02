2 de noviembre de 2025 - 21:36

Santino Andino apuesta por el futuro de Godoy Cruz: "Queremos seguir en Primera"

El delantero de Godoy Cruz aseguró que merecieron superar a San Martín de San Juan, y que están enteros para buscar la permanencia.

Santino Andino sacó pecho por sus compañeros&nbsp;

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En relación a los aspectos que lo llevan a pensar en que debieron quedarse con la victoria, Andino tiró: “Casi ni patearon al arco. Nosotros los llenamos de centros y tuvimos las ocasiones más claras. Nos vamos con esa bronca, porque queríamos ganar y llevarnos la victoria”.

Ante el Verdinegro, el Chulu volvió a vestir la camiseta del Tomba tras una ausencia de 8 encuentros. Lejos de profundizar sobre lo que sintió en su vuelta, eligió hablar bien de sus compañeros. “Estoy bien, contento. Todo el equipo demostró que estaba a la altura para ganar el partido. Y nada, demostramos que siempre tenemos ganas y queremos seguir acá en Primera”, lanzó.

Santino Andino sobre Asad: "Vamos a seguir el mismo método"

Imagen de WhatsApp 2025-11-02 a las 19.05.49_fd5d27f7
Santino Andino retorn&oacute; a Godoy Cruz tras su periplo por la Selecci&oacute;n Sub 20

Es innegable que Godoy Cruz no atraviesa un buen momento anímico, y que eso repercute en los resultados obtenidos. Al respecto, el delantero se expresó con claridad. “El fútbol también se trata de la cabeza porque si no estás fuerte creo que no jugás bien, no estás al 100. Lo trabajamos en el club, y vamos a seguir para poder ganar contra Atlético Tucumán”, pensó.

Finalmente, contó el pedido de Omar Asad para intentar ganar en su regreso al club. En relación a este tema, Andino tiró: “Que busquemos más a los nueves, que tiremos centros. Quedó demostrado que tuvimos las chances más claras, así que nada, vamos a seguir con el mismo método”.

