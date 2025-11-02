Santino Andino apuesta por el futuro de Godoy Cruz: "Queremos seguir en Primera"

El delantero de Godoy Cruz aseguró que merecieron superar a San Martín de San Juan, y que están enteros para buscar la permanencia.

El juvenil Santino Andino, que retornó a Godoy Cruz luego de su larga ausencia por el Mundial Sub 20, analizó el empate ante San Martín de San Juan por la fecha 14 de la Liga Profesional, y lo que viene por delante en la lucha por la permanencia.

Con la intensidad del partido todavía a flor de piel, el atacante del Expreso dialogó con TNT Sports, y aseguró que merecieron ampliamente el triunfo. “Nos vamos con un poco de bronca porque creo que fuimos muy superiores al rival”, comenzó esbozando.

En relación a los aspectos que lo llevan a pensar en que debieron quedarse con la victoria, Andino tiró: “Casi ni patearon al arco. Nosotros los llenamos de centros y tuvimos las ocasiones más claras. Nos vamos con esa bronca, porque queríamos ganar y llevarnos la victoria”.

Ante el Verdinegro, el Chulu volvió a vestir la camiseta del Tomba tras una ausencia de 8 encuentros. Lejos de profundizar sobre lo que sintió en su vuelta, eligió hablar bien de sus compañeros. “Estoy bien, contento. Todo el equipo demostró que estaba a la altura para ganar el partido. Y nada, demostramos que siempre tenemos ganas y queremos seguir acá en Primera”, lanzó.

Santino Andino sobre Asad: "Vamos a seguir el mismo método" Imagen de WhatsApp 2025-11-02 a las 19.05.49_fd5d27f7 Santino Andino retornó a Godoy Cruz tras su periplo por la Selección Sub 20 Ramiro Gómez Es innegable que Godoy Cruz no atraviesa un buen momento anímico, y que eso repercute en los resultados obtenidos. Al respecto, el delantero se expresó con claridad. “El fútbol también se trata de la cabeza porque si no estás fuerte creo que no jugás bien, no estás al 100. Lo trabajamos en el club, y vamos a seguir para poder ganar contra Atlético Tucumán”, pensó.