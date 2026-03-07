7 de marzo de 2026 - 21:18

Eduardo Coudet y un nuevo ciclo lleno de expectativas en River Plate

Chacho desembarcó en Núñez y arrancó su etapa con entrenamientos intensos, apuntando a recuperar el nivel del plantel antes del debut oficial frente a Huracán e imponer su impronta.

Al flamante entrenador de River le vine como anillo al dedo el paro de AFA y, busca imponer su impronta en Núñez desde el primer partido.

Al flamante entrenador de River le vine como anillo al dedo el paro de AFA y, busca imponer su impronta en Núñez desde el primer partido. 

Foto:

@RiverPlate
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La llegada de Coudet a River Plate marca el inicio de una transición estratégica y deportiva clave. La dirigencia, encabezada por Matías Di Carlo y Enzo Francescoli, confirmó rápidamente al entrenador como la opción principal tras la partida de Marcelo Gallardo. Procedente del Alavés, el DT arribó a Buenos Aires el miércoles y, ese mismo día, fue presentado oficialmente y dirigió su primer entrenamiento en el predio de Ezeiza.

image
Sin descanso. En la mañana de hoy el equipo Millonario volvió a entrenar.

Sin descanso. En la mañana de hoy el equipo Millonario volvió a entrenar.

Un margen inesperado: el paro de la AFA como aliado

La suspensión del partido frente a Atlético Tucumán permitió a Coudet disponer de tiempo extra para conocer al plantel y comenzar a implementar su metodología sin la presión de la competencia inmediata. “Este tiempo es fundamental para que los jugadores entiendan mi propuesta y para generar confianza en el grupo”, declaró el entrenador en su primera conferencia de prensa.

Durante el fin de semana sin partidos, el DT decidió mantener la actividad con entrenamientos de alta intensidad, priorizando calidad sobre cantidad y evitando dobles turnos, para cuidar la recuperación física tras la exigente pretemporada.

Intensidad y trabajo táctico: las primeras señales del Chacho

Los ejercicios iniciales se enfocaron en espacios reducidos, movilidad, presión constante y pelota parada. La premisa central es recuperar la confianza de los jugadores y establecer una base competitiva sólida de cara a los próximos compromisos oficiales.

Coudet confía en el potencial del plantel y apuesta a potenciar el rendimiento individual mediante competencia interna. Las charlas individuales y grupales formaron parte de la primera rutina completa en Ezeiza, con un equilibrio entre exigencia y distensión.

image
El primer encuentro entre el arquero Franco Armani y Chacho Coudet.

El primer encuentro entre el arquero Franco Armani y Chacho Coudet.

Calendario exigente y objetivos inmediatos

El debut oficial de Coudet será el jueves 12 de marzo frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, seguido de un encuentro contra Sarmiento de Junín apenas 72 horas después. La agenda apretada obliga a tomar decisiones rápidas en la conformación del equipo y en la gestión de cargas físicas.

Mientras tanto, la recuperación de Juan Fernando Quintero avanza según lo previsto y podría sumarse plenamente al plantel antes del estreno. River, ubicado séptimo en la Zona B del Torneo Apertura con 11 puntos, también se prepara para su participación en la Copa Argentina y la próxima Copa Sudamericana.

En la búsqueda de un director deportivo internacional

Paralelamente al inicio del ciclo de Coudet, la dirigencia trabaja en incorporar un director deportivo con experiencia en Europa. La idea es profesionalizar la estructura del club, coordinar el scouting y la formación juvenil, y garantizar continuidad más allá de los ciclos de entrenadores y dirigentes.

