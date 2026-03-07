Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul el Inter venció a DC United por la MLS

Las Garzas sumaron su segundo triunfo de la temporada e impusieron su juego y superioridad ante el DC. De Paul abrió el marcador y Messi cerró con el definitivo 2 a 1. Leo marcó su gol número 899.

El capitán de la Selección Argentina guió a Las Garzas a la segunda victoria del campeonato.

Inter Miami visitó al DC United por la tercera jornada de la MLS y se trajo una importante victoria por 2-1 en un duelo que tuvo el dominio de Las Garzas en el primer tiempo. Lionel Messi volvió a aportar su cuota goleadora para el conjunto que dirige Javier Mascherano. El rosarino aprovechó su picardía para recibir solo y definir con clase por encima del arquero en el minuto 27 del juego y quedó a un paso de los 900 tantos.

Messi marcó el 2-0 del Inter Miami, que se había adelantado gracias al tanto de Rodrigo De Paul, a los 17 minutos, con un disparo cruzado de derecha dentro del área. La Pulga activó su poder en la primera intervención que tuvo frente al arco. Se desmarcó y picó al vacío al momento que Mateo Silvetti lo habilitaba para “picharle” el balón al arquero Sean Johnson.

Berte Telasquito De Paul for the opener! VAMOSSSS pic.twitter.com/rS3gnSZwvP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026 Previamente, De Paul tuvo su propio festejo con un remate seco al ángulo superior derecho del guardameta del DC United. La jugada se había iniciado por la banda izquierda, donde Germán Berterame tocó hacia Telasco Segovia en el vértice del área. El venezolano habilitó al Motorcito, que se encontraba en el otro extremo en soledad para definir con precisión.

Las Garzas sólidas en el complemento Inter Miami controló las acciones en la primera mitad y hasta pudo marcar un tercer tanto con Messi, pero el remate del capitán salió ligeramente desviado del palo izquierdo de Johnson para el alivio de los locales, que completaron el M&T Bank Stadium en Washington DC.

En el complemento, el partido se estancó e Inter Miami retrocedió en el terreno de juego. DC United aprovechó para manejar la pelota, sin llegar con tanta profundidad al arco defendido por Dayne St Clair. No obstante, el dueño de casa llegó al descuento a los 75 minutos cuando Jackson Hopkins sacó un disparo cruzado que contuvo a medias St Clair. En el rebote, Tai Baribo empujó la pelota al fondo del arco para el 1-2.