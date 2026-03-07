7 de marzo de 2026 - 19:19

Julián Santero voló en Viedma y se quedó con la pole del Turismo Carretera

El mendocino marcó un récord de pista con su BMW y sumó su undécima pole en la categoría. Craparo y Werner lo escoltaron en la clasificación de la segunda fecha.

El piloto mendocino a bordo de su BMW voló en el autódromo de Viedma, donde logró hacer record y pole.

Foto:

prensactc
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El mendocino Julián Santero se quedó con la pole position en la clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera, que se disputa en el autódromo de Viedma, Río Negro. A bordo de su BMW, el piloto cuyano voló en la última tanda y no solo se adueñó del mejor tiempo, sino que además estableció el récord de la pista con un registro de 1m28s113.

El denominado “Piloto Volador” firmó así su undécima pole position en la categoría. Detrás suyo terminó Elio Craparo, a 233 milésimas, con el Ford Mustang del Moriatis Competición, mientras que Mariano Werner completó el top tres con el Mustang del Fadel Memo Corse, a 270 milésimas del mendocino.

image
Elio Crapar (Mustang) y&nbsp;Mariano Werner, ambos con Ford Mustang, escoltaron a Juli&aacute;n Santero.

Elio Crapar (Mustang) y Mariano Werner, ambos con Ford Mustang, escoltaron a Julián Santero.

Los que completaron el quinteto

El quinteto de punta lo completaron Mauricio Lambiris, con otro Mustang del Gurí Martínez Competición ,también dentro de las dos décimas de diferencia, y Andrés Jakos, quinto con el Toyota Camry del Coiro Competición, ya a tres décimas. En la sexta posición finalizó Luis José Di Palma, también con Camry, del RUS MED Team.

La clasificación se desarrolló en cuatro cuartos con mucha dinámica. En el primer pelotón, Craparo había marcado el mejor tiempo provisional. En el segundo grupo, lo más destacado fue el décimo puesto de Luciano Cotignola. En el tercer cuarto, Lambiris se ubicó segundo, en una tanda que además tuvo un fuerte golpe de Jorge Barrio, quien perdió una rueda y terminó contra las defensas.

image
Juli&aacute;n Santero volvi&oacute; a exponer su gran momento, rendimiento y lo festej&oacute; junto a su equipo.

Julián Santero volvió a exponer su gran momento, rendimiento y lo festejó junto a su equipo.

El Volador se acomodó en la última tanda

Finalmente, en la última tanda, correspondiente al grupo A, Santero selló una vuelta perfecta para quedarse con la pole del TC, mientras que Werner se acomodó como su escolta en la clasificación general.

Este domingo, entre las 10.55 y las 11.45, se disputarán las tres series que ordenarán la grilla para la final del Gran Premio Corven.

image
El BMW de Juli&aacute;n Santero.

El BMW de Julián Santero.

Julián busca revancha con su BMW

El campeón 2024, al volante de su nuevo BMW, consiguió asegurarse el mejor lugar de partida para la primera serie que se disputará este domingo. Desde allí intentará quedarse con el triunfo junto al equipo Fispa Corse. Además, buscará cambiar la imagen de lo ocurrido en la fecha inicial de la temporada en El Calafate, donde fue excluido por no cumplir con el nivel de compresión del motor. A raíz de esa situación, su motorista Mauricio Candela recibió una sanción económica por parte de la CAF. Por eso, esta carrera aparece como una gran oportunidad para sumar puntos importantes y empezar a meterse en la lucha.

