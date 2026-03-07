Julián Santero voló en Viedma y se quedó con la pole del Turismo Carretera

El mendocino marcó un récord de pista con su BMW y sumó su undécima pole en la categoría . Craparo y Werner lo escoltaron en la clasificación de la segunda fecha.

El piloto mendocino a bordo de su BMW voló en el autódromo de Viedma, donde logró hacer record y pole.

El mendocino Julián Santero se quedó con la pole position en la clasificación de la segunda fecha del Turismo Carretera, que se disputa en el autódromo de Viedma, Río Negro. A bordo de su BMW, el piloto cuyano voló en la última tanda y no solo se adueñó del mejor tiempo, sino que además estableció el récord de la pista con un registro de 1m28s113.

El denominado “Piloto Volador” firmó así su undécima pole position en la categoría. Detrás suyo terminó Elio Craparo, a 233 milésimas, con el Ford Mustang del Moriatis Competición, mientras que Mariano Werner completó el top tres con el Mustang del Fadel Memo Corse, a 270 milésimas del mendocino.

image Elio Crapar (Mustang) y Mariano Werner, ambos con Ford Mustang, escoltaron a Julián Santero. prensatctc Los que completaron el quinteto El quinteto de punta lo completaron Mauricio Lambiris, con otro Mustang del Gurí Martínez Competición ,también dentro de las dos décimas de diferencia, y Andrés Jakos, quinto con el Toyota Camry del Coiro Competición, ya a tres décimas. En la sexta posición finalizó Luis José Di Palma, también con Camry, del RUS MED Team.

La clasificación se desarrolló en cuatro cuartos con mucha dinámica. En el primer pelotón, Craparo había marcado el mejor tiempo provisional. En el segundo grupo, lo más destacado fue el décimo puesto de Luciano Cotignola. En el tercer cuarto, Lambiris se ubicó segundo, en una tanda que además tuvo un fuerte golpe de Jorge Barrio, quien perdió una rueda y terminó contra las defensas.

image Julián Santero volvió a exponer su gran momento, rendimiento y lo festejó junto a su equipo. prensactc El Volador se acomodó en la última tanda Finalmente, en la última tanda, correspondiente al grupo A, Santero selló una vuelta perfecta para quedarse con la pole del TC, mientras que Werner se acomodó como su escolta en la clasificación general.