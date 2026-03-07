Apertura de Hockey Césped: Maristas, Los Tordos y las Universidades con victorias

Hockey Césped . A pesar de la intensa lluvia que golpeó algunos distritos del Gran Mendoza, algunos partidos de la primera fecha del torneo de Apertura de damas mayores pudieron terminar. El único cotejo que se postergó fue el que iban a sostener las chicas de Obras y las de Banco Mendoza.

Las Duendecitas de la UN Cuyo visitaron a Vistalba HC y vencieron por 2 a 0, los tantos fueron de Franchesca Bianchi y Olivia Wisniewski.

Maristas de la Ciudad de San Rafael fue hasta la casa de las Clavitas en La Carrodilla y derrotó a domicilio al Liceo "A" por 3 a 2. Los goles de las Verdes fueron todos de Flor Vega, que anotó dos de córner corto y otro de penal. Anotaron para las locales: Luciana Eyherachar y Mercedes Ventura.

Muy buen trabajo desempeñó la arquera de la sexta división de Maristas: Agustina Caro, que fue titular ante Las Clavitas "A"

En el Clásico moderno de San Juan, Las Patitas vencieron a San Juan Rugby por 3 a 1. Los goles fueron de Pía Tadini en dos ocasiones y Mía Tadini en una. El tanto de SJRC fue de Catalina Castro.

En el Distrito de General Ortega, Teqüé y Liceo "B" empataron 1 a 1. El tanto de las Azules fue de Pilar Pascolo. Y el tanto de las Clavitas lo anotó Bianca Marichiolo de córner corto.

En la tanda de penales australianos, la suerte le guiñó el ojo a las chicas orientadas por Damián Paesani, porque Clara Correa Llano, Bianca Marichiolo y Guadalupe Patrucco fueron muy certeras y le dieron el punto bonus a su club.

Hay que destacar la labor de la golera Paula Sánchez que atajó tres penales. la tanda terminó 3 a 1 a favor de las Clavitas.

Por su parte, en el reducto de YPF, CMR Andino y Marista empataron sin goles, pero los penales australianos no se pudieron tirar.

Mismo marcador tuvo en Dorrego, el lance entre Club Alemán y el recién ascendido, Peumayen 0 a 0. Pero acá si hubo penales australianos y tuvo mejor puntería la escuadra Alba orientada por José Aguilera que ganó su punto bonus por 2 a 0, convirtieron Sofia britos y Guadalupe Velasco.

Hay que destacar la gran faena de la arquera Emma Juárez que atajó cuatro "disparos" rivales.