Vendimia: Las Leoncitas y Córdoba Athletic a la final del Hockey Césped

En las semifinales del hockey césped damas, las mediterráneas dieron cuenta de Murialdo y la selección nacional sub 21 se impuso a Los Tordos.

El tradicional torneo Vendimia de Hockey Césped llegará a su fin este domingo y jugaran por la medalla de oro en damas mayores, la selección Argentina y Córdoba Athletic.

Las finales del Vendimia se disputarán este domingo a las 15 en damas y 17 en caballeros. Ambos partidos serán en el estadio Ciudad de Godoy Cruz en el parque San Vicente.

En la otra llave de semifinales, Leonardo Murialdo se inclinó ante las Rojinegras del Córdoba Athletic por 4 a1.