Vendimia: Las Leoncitas y Córdoba Athletic a la final del Hockey Césped

El tradicional torneo Vendimia de Hockey Césped llegará a su fin este domingo y jugaran por la medalla de oro en damas mayores, la selección Argentina y Córdoba Athletic.
En las semifinales del hockey césped damas, las mediterráneas dieron cuenta de Murialdo y la selección nacional sub 21 se impuso a Los Tordos.
Las finales del Vendimia se disputarán este domingo a las 15 en damas y 17 en caballeros. Ambos partidos serán en el estadio Ciudad de Godoy Cruz en el parque San Vicente.
Este sábado fueron las semifinales en la rama damas, Los Tordos cayó ante el seleccionado argentino por la cuenta mínima.
En el último segundo del cuarto cuarto, las mendocinas fueron batidas por un gol de córner corto, que fue convertido por la Leoncita: Luciana Peralta, que dicho sea de paso es mendocina y juega para las Pajaritas Azulgranas.
En la otra llave de semifinales, Leonardo Murialdo se inclinó ante las Rojinegras del Córdoba Athletic por 4 a1.
Maratónico se hizo el desenlace de las semifinales del torneo Vendimia, sobre todo en la rama masculina. Al cierre de esta edición se median por un lado Club Alemán se media frente a la Selección Argentina y en la otra llave CMR Andino jugaba ante la Selección de Chile.