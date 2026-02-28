28 de febrero de 2026 - 21:11

Vendimia: Las Leoncitas y Córdoba Athletic a la final del Hockey Césped

En las semifinales del hockey césped damas, las mediterráneas dieron cuenta de Murialdo y la selección nacional sub 21 se impuso a Los Tordos.

Hockey Césped. Un lindo partido protagonizaron, Leoncitas y Torditas, el triunfo fue para la Selección Argentina.

Foto:

Ema González
Hockey Césped. Los Tordos cayó ante Argentina versión juniors por la cuenta mínima y el gol lo hizo la Leoncita Luciana Peralta.

Foto:

Ema González
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El tradicional torneo Vendimia de Hockey Césped llegará a su fin este domingo y jugaran por la medalla de oro en damas mayores, la selección Argentina y Córdoba Athletic.

Las finales del Vendimia se disputarán este domingo a las 15 en damas y 17 en caballeros. Ambos partidos serán en el estadio Ciudad de Godoy Cruz en el parque San Vicente.

Semifinales del Vendimia

Este sábado fueron las semifinales en la rama damas, Los Tordos cayó ante el seleccionado argentino por la cuenta mínima.

En la otra llave de semifinales, Leonardo Murialdo se inclinó ante las Rojinegras del Córdoba Athletic por 4 a1.

¿Y en caballeros quienes juegan?

Maratónico se hizo el desenlace de las semifinales del torneo Vendimia, sobre todo en la rama masculina. Al cierre de esta edición se median por un lado Club Alemán se media frente a la Selección Argentina y en la otra llave CMR Andino jugaba ante la Selección de Chile.

