28 de febrero de 2026 - 20:34

El COMO de los argentinos sigue brillando y ya está en zona de copas

Nico Paz y Máximo Perrone, los argentinos que le dan brillo a la Serie A, lograron otra victoria en el COMO, se suben a la cima y sueñan con luchar por copas.

El equipo de los argentinos logró una importante victoria.

El equipo de los argentinos logró una importante victoria.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Como, que es comandado por Cesc Fàbregas y en el mediocampo por Nicolás Paz, es la gran revelación de la Serie A de esta temporada, ya que le ganó al Lecce de local y ya se encuentra en puestos de la próxima Europa League. Los argentinos son los principales bastiones de juego.

Leé además

La Costa Atlántica fue uno de los destinos más elegidos por los turistas en la temporada de verano 2026. 

Verano récord: en 2026 más de 30 millones de argentinos viajaron y el gasto superó los $11 billones

Por Redacción Economía
El banderazo argentino en Nueva York, Estados Unidos, durante la Copa América 2024.

Los argentinos lideran las "estadías más largas" para el Mundial 2026: partidos y ciudades más elegidas

Por Redacción Deportes

El encuentro lo comenzó perdiendo, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Nico Paz en el once titular, ya que el jugador suele ser titular y solo por esta vez salió del esquema inicial debido a decisiones tácticas. Sin embargo, su par y compatriota Perrone se mantuvo firme en su puesto y otorgó una asistencia. El joven volante del Real Madrid ingresó en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027755910194442374&partner=&hide_thread=false

La buena temporada de Máximo Perrone

Máximo Perrone viene siendo uno de los mediocampistas más completos del Como esta temporada en la Serie A: ha disputado más de 20 partidos como titular, contribuyendo con 2 goles y 3 asistencias, ha sumado cerca de 1.700 minutos en cancha, ha creado varias oportunidades para sus compañeros y muestra gran regularidad en el mediocampo tanto en fases ofensivas como defensivas.

Máximo Perrone pertenece al Como 1907, club de la Serie A que ejecutó la opción de compra y se quedó definitivamente con su pase. El mediocampista argentino, que llegó desde el Manchester City tras su paso inicial por Vélez, firmó contrato hasta 2029 y se ha consolidado como una pieza fija en el once, siendo habitual titular en el esquema del equipo italiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2021830203644031221&partner=&hide_thread=false

La última intervención de Nicolás Paz

Su aporte más reciente con números fue en el triunfo 2-0 frente a la Juventus, un partido clave en el que marcó y además dio una asistencia. En lo que va de la temporada suma 9 goles y 6 asistencias, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo.

En un momento de la temporada, debido al bajo nivel de Mastantuono y la falta de variantes en esa posición, el Real Madrid buscó repescarlo, pero la operación no siguió adelante. Ahora le queda poco tiempo en el Como y es de público conocimiento que Álvaro Arbeloa lo utilizará en el Merengue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016262335925457089&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vóley. Equipo de CGSM Pacifico que mantuvo la categoría

LIga Nacional de Voley: Los tres clubes mendocinos salvaron la categoría

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Un lindo partido protagonizaron, Leoncitas y Torditas, el triunfo fue para la Selección Argentina.

Vendimia: Las Leoncitas y Córdoba Athletic a la final del Hockey Césped

Por Gonzalo Tapia
El piloto esteño terminó en el segundo lugar en la primera clasificación del año. 

Bernardo Llaver marcó el ritmo en la clasificación y quedó a un paso de la pole en La Pampa

Por Redacción Deportes
El ciclista mendocino brilla en el Campeonato Parapanamericano y se consolida como una de las grandes figuras de la Selección Argentina.

Ciclismo: Federico Ambrossi brilla en Brasil y sumó un nuevo título continental para Mendoza y Argentina

Por Sergio Faria