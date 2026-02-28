El COMO de los argentinos sigue brillando y ya está en zona de copas

Nico Paz y Máximo Perrone, los argentinos que le dan brillo a la Serie A, lograron otra victoria en el COMO, se suben a la cima y sueñan con luchar por copas.

El Como, que es comandado por Cesc Fàbregas y en el mediocampo por Nicolás Paz, es la gran revelación de la Serie A de esta temporada, ya que le ganó al Lecce de local y ya se encuentra en puestos de la próxima Europa League. Los argentinos son los principales bastiones de juego.

El encuentro lo comenzó perdiendo, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Nico Paz en el once titular, ya que el jugador suele ser titular y solo por esta vez salió del esquema inicial debido a decisiones tácticas. Sin embargo, su par y compatriota Perrone se mantuvo firme en su puesto y otorgó una asistencia. El joven volante del Real Madrid ingresó en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027755910194442374&partner=&hide_thread=false MAXI PERRONE, RECUPERACIÓN Y ASISTENCIA DE LUJO: espectacular acción del argentino ex Vélez para el gol de Jesús Rodríguez 2-1 parcial de Como sobre Lecce.



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x0xheK6ALN — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2026 La buena temporada de Máximo Perrone Máximo Perrone viene siendo uno de los mediocampistas más completos del Como esta temporada en la Serie A: ha disputado más de 20 partidos como titular, contribuyendo con 2 goles y 3 asistencias, ha sumado cerca de 1.700 minutos en cancha, ha creado varias oportunidades para sus compañeros y muestra gran regularidad en el mediocampo tanto en fases ofensivas como defensivas.

Máximo Perrone pertenece al Como 1907, club de la Serie A que ejecutó la opción de compra y se quedó definitivamente con su pase. El mediocampista argentino, que llegó desde el Manchester City tras su paso inicial por Vélez, firmó contrato hasta 2029 y se ha consolidado como una pieza fija en el once, siendo habitual titular en el esquema del equipo italiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2021830203644031221&partner=&hide_thread=false Maxi Perrone viene jugando muy bien y con un gran nivel. Buena movilidad para aguantar la pelota, cercania entre pares para juntar pases y esperar al salto del rival para encontrar el hueco y reirse de la presión del Napoli.pic.twitter.com/EjLSdkhIk0 — Nike (@Nicooromero10) February 12, 2026 La última intervención de Nicolás Paz Su aporte más reciente con números fue en el triunfo 2-0 frente a la Juventus, un partido clave en el que marcó y además dio una asistencia. En lo que va de la temporada suma 9 goles y 6 asistencias, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo.