28 de febrero de 2026 - 10:10

Verano récord: en 2026 más de 30 millones de argentinos viajaron y el gasto superó los $11 billones

La movilización de turismo creció un 9,5% respecto al año pasado y la Costa Atlántica bonaerense se consolidó como el destino más elegido de la temporada.

La Costa Atlántica fue uno de los destinos más elegidos por los turistas en la temporada de verano 2026.&nbsp;

La Costa Atlántica fue uno de los destinos más elegidos por los turistas en la temporada de verano 2026. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La temporada de Verano 2026 consolidó un récord para el sector de turismo nacional, con un crecimiento en la cantidad de viajeros y un impacto económico que alcanzó cifras billonarias.

Leé además

Turismo: más de 360 mil visitantes pasaron por Mendoza y las reservas para Carnaval están en 75%

Turismo: más de 360 mil visitantes pasaron por Mendoza y las reservas para Carnaval están en 75%

Por Ignacio de la Rosa
Santero probó el BMW M4 en el autódromo de La Plata y se prepara para debutar el sábado en El Calafate.

El Calafate recibe la apertura del Turismo Carretera 2026

Por Redacción Deportes

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, se movilizaron 30,7 millones de personas en todo el país, lo que representa a más del 50% de la población total de Argentina. Este flujo de turistas generó gran impacto en la economía un total de $11 billones, posicionando a la Costa Atlántica bonaerense como el destino más elegido de la temporada.

Balance del impacto turístico en el verano 2026

En términos comparativos, el turismo creció un 9,5% respecto al verano de 2025. Si bien el gasto total subió un 4,5% anual, el gasto diario promedio por turista se ubicó en $97.101.

turismo 2026

Esta cifra, aunque nominalmente superior a la del año pasado, representó una caída real del 3,3% al descontar el efecto de la inflación. “El verano 2026 tuvo una dinámica de menor a mayor y cerró con un balance superior al de 2025: viajaron más turistas, se generó mayor impacto económico y la agenda de eventos funcionó como gran motor de convocatoria”, señalaron desde la CAME a través de un comunicado al que accedió NA.

Uno de los datos más relevantes del informe es la consolidación de la tendencia hacia viajes más breves. La estadía media se ubicó en 3,65 noches, una cifra que viene en descenso sostenido desde 2022, cuando el promedio era de 4,65 días. Este registro refleja los cambios con respecto a los ingresos salariales. El turista opta por no cancelar sus vacaciones, sino por reducir la duración de su estadía.

Ranking provincias más elegidas por los argentinos para la temporada

Según el relevamiento de Came, este es el ranking, ubicando a Buenos Aires como líder de la lista y Mendoza se encuentra en el puesto número 11.

  1. Provincia de Buenos Aires.
  2. Ciudad de Buenos Aires.
  3. Catamarca.
  4. Chaco.
  5. Chubut.
  6. Córdoba.
  7. Entre Ríos.
  8. Formosa.
  9. Jujuy.
  10. La Pampa.
  11. Mendoza.
  12. Misiones.
  13. Neuquén.
  14. Río Negro.
  15. Salta.
  16. San Juan.
  17. San Luis.
  18. Santa Cruz.
  19. Santa Fe.
  20. Santiago del Estero.
  21. Tierra del Fuego.
  22. Tucumán.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

crecio el turismo en carnaval: los datos de mendoza

Creció el turismo en Carnaval: los datos de Mendoza

Por Redacción Economía
Más salidas que llegadas: enero registró un déficit turístico significativo.

Cayó el turismo receptivo en enero: 1.272.400 visitantes internacionales menos que hace un año

Por Redacción Economía
como afecta dormir con el ventilador encendido toda la noche y que recomiendan los especialistas

Cómo afecta dormir con el ventilador encendido toda la noche y qué recomiendan los especialistas

Por Ignacio Alvarado
por que la heladera hace ciclos de ruido mas largos en verano y cuando es motivo de revision tecnica

Por qué la heladera hace ciclos de ruido más largos en verano y cuándo es motivo de revisión técnica

Por Ignacio Alvarado