El Calafate recibe la apertura del Turismo Carretera 2026

Este fin de semana, el rugido de los motores volverá a dominar la provincia de Santa Cruz: e l Turismo Carretera inicia su temporada número 85 en el Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate , marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la categoría más popular del país.

Se trata de la segunda vez en la historia que este escenario recibe la fecha de apertura del campeonato. La primera, en 2024 , quedó grabada en la memoria de los fanáticos por ser el inicio de la transición tecnológica hacia los autos de Nueva Generación (NG), que en aquel momento eran apenas diez. Hoy, dos años después, la transformación está completa: gran parte del parque automotor, tanto en el TC como en el TC Pista, cuenta con la nueva tecnología, renovando la identidad de la categoría.

La provincia estará representada en ambas categorías. En la Máxima, Julián Santero buscará mantenerse competitivo: el piloto mendocino fue campeón d e Turismo Nacional Clase 3 en 2024 y 2025, y ahora apunta a destacarse en el TC. Mientras tanto, en el Turismo Pista, Tomás Vitar hará su debut también en Clase 3 del TN, divisional donde también lo hará Lucas Vicino , ambos buscando consolidarse.

El mendocino Tomy Vitar (primero a la derecha)- campeón del TC Pista- junto a Julián Santero durante la presentación del calendario.

El calendario 2026 del Turismo Carretera contará con 15 fecha s, que prometen un año intenso y con varios candidatos al título.

El antecedente reciente en El Calafate remonta a 2024, cuando Tobías Martínez hizo historia al ganar en su debut absoluto con un Torino NG. Fue el primer triunfo de la nueva era tecnológica, un hito que marcó la transición hacia la Nueva Generación de autos .

El mendocino Julián Santero se encuentra entre los últimos diez ganadores en aperturas de campeonato del Turismo Carretera. En 2017, durante su segunda temporada en la categoría, se impuso en Viedma al mando de un Torino.

Luego, en 2025, la temporada comenzó en Viedma, con Jonatan Castellano como vencedor. Ahora, los fanáticos esperan con expectativa el regreso a los glaciares para descubrir quién se quedará con el primer triunfo de 2026.

Un repaso a la historia reciente

Desde 2015 hasta hoy, la apertura del campeonato ha tenido distintos escenarios y ganadores. Viedma se consolidó durante varios años como la sede por excelencia para el inicio del torneo, pero El Calafate apuesta a ganarse un lugar como el nuevo “clásico” de las aperturas, combinando un paisaje único con la adrenalina de la Máxima.

Con pilotos consagrados, debutantes prometedores y un parque automotor totalmente renovado, la primera fecha del Turismo Carretera 2026 promete emoción, velocidad y espectáculo para los fanáticos que volverán a llenar las tribunas de El Calafate.

Los últimos 10 ganadores en el inicio de los campeonato

AÑO PILOTO MARCA LUGAR

2015 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET CONCORDIA

2016 LEONEL PERNÍA CHEVROLET VIEDMA

2017 JULIÁN SANTERO TORINO VIEDMA

2018 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET VIEDMA

2019 FACUNDO ARDUSSO TORINO VIEDMA

2020 FACUNDO ARDUSSO TORINO VIEDMA

2021 AGUSTÍN CANAPINO CHEVROLET LA PLATA

2022 J. B. DE BENEDICTIS FORD VIEDMA

2023 MARIANO WERNER FORD VIEDMA

2024 TOBÍAS MARTÍNEZ TORINO NG EL CALAFATE

2025 JONATAN CASTELLANO DODGE C. VIEDMA