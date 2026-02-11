El Calafate recibe la apertura del Turismo Carretera 2026

Este fin de semana, el rugido de los motores volverá a dominar la provincia de Santa Cruz: el Turismo Carretera inicia su temporada número 85 en el Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la categoría más popular del país.
Se trata de la segunda vez en la historia que este escenario recibe la fecha de apertura del campeonato. La primera, en 2024, quedó grabada en la memoria de los fanáticos por ser el inicio de la transición tecnológica hacia los autos de Nueva Generación (NG), que en aquel momento eran apenas diez. Hoy, dos años después, la transformación está completa: gran parte del parque automotor, tanto en el TC como en el TC Pista, cuenta con la nueva tecnología, renovando la identidad de la categoría.
Mendoza, presente en las dos categorías
La provincia estará representada en ambas categorías. En la Máxima, Julián Santero buscará mantenerse competitivo: el piloto mendocino fue campeón de Turismo Nacional Clase 3 en 2024 y 2025, y ahora apunta a destacarse en el TC. Mientras tanto, en el Turismo Pista, Tomás Vitar hará su debut también en Clase 3 del TN, divisional donde también lo hará Lucas Vicino, ambos buscando consolidarse.
El calendario 2026 del Turismo Carretera contará con 15 fechas, que prometen un año intenso y con varios candidatos al título.
El recuerdo de un debut histórico
El antecedente reciente en El Calafate remonta a 2024, cuando Tobías Martínez hizo historia al ganar en su debut absoluto con un Torino NG. Fue el primer triunfo de la nueva era tecnológica, un hito que marcó la transición hacia la Nueva Generación de autos.
Luego, en 2025, la temporada comenzó en Viedma, con Jonatan Castellano como vencedor. Ahora, los fanáticos esperan con expectativa el regreso a los glaciares para descubrir quién se quedará con el primer triunfo de 2026.
Un repaso a la historia reciente
Desde 2015 hasta hoy, la apertura del campeonato ha tenido distintos escenarios y ganadores. Viedma se consolidó durante varios años como la sede por excelencia para el inicio del torneo, pero El Calafate apuesta a ganarse un lugar como el nuevo “clásico” de las aperturas, combinando un paisaje único con la adrenalina de la Máxima.
Con pilotos consagrados, debutantes prometedores y un parque automotor totalmente renovado, la primera fecha del Turismo Carretera 2026 promete emoción, velocidad y espectáculo para los fanáticos que volverán a llenar las tribunas de El Calafate.
Los últimos 10 ganadores en el inicio de los campeonato