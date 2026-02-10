10 de febrero de 2026 - 20:51

Bernardo Llaver se suma al Coiro Competición en el Turismo Carretera 2000

“Berni” Llaver cambió de equipo y con un Honda apunta a pelear el campeonato junto a Josito Di Palma. La temporada 2026 comenzará el 1 de marzo en La Pampa.

El piloto mendocino volverá a competir esta temporada con Honda en Turismo Carretera 2000. 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Coiro Competición anunció que el mendocino Bernardo “Berni” Llaver será uno de sus pilotos en la temporada 2026 del Turismo Carretera 2000. El esteño afrontará el campeonato con un Honda dentro de la estructura que conduce Marco Jakos.

Llaver llega al equipo tras pelear el campeonato 2025 hasta la última fecha. La escuadra, que también contará con “Josito” Di Palma, todavía definirá los nombres de los otros dos pilotos, ya que duplicó su plantel de dos a cuatro unidades para esta temporada.

Bernardo Llaver
Berni el año pasado hasta la última carrera estuvo peleando el campeonato con Canapino y Ardusso. Este año buscará nuevamente su consagración en la categoría.

El representante de San Martín expresó su entusiasmo por la nueva etapa: “La verdad es que estoy muy contento de haber podido sumarme al Coiro Competición”.

Y agregó: “Quiero pelear el campeonato, como siempre lo intento. Ahora hay que hablar con los ingenieros y ponernos al día. El Coiro Competición es un equipo que el año pasado hizo un gran campeonato, ganó carreras y fue protagonista. Sé los recursos que tienen y las ganas de pelear por el título”.

Bernardo Llaver
La última presentación de Berni en Mendoza fue en noviembre de 2025, en el autódromo de San Martín, donde logró subir al podio, aunque no le alcanzó para pelear por el campeonato.

Llaver también valoró la posibilidad de compartir equipo con Di Palma: “Es un pilotazo y tener a alguien con quien intercambiar información y analizar cómo viene el fin de semana nos suma mucho”.

En los próximos días, el Coiro Competición anunciará los restantes pilotos de su plantel. De esta manera, Bernardo Llaver inicia una nueva etapa en el TC2000, que comenzará el 1 de marzo en el Autódromo Provincia de La Pampa, junto al Turismo Pista.

