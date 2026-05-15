River y Rosario Central chocan en el partido caliente del fin de semana: hora, TV, formaciones

River y Rosario Central animan el partido estelar del fin de semana del fútbol argentino, este sábado desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental. El duelo es el marco de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Dirige Nicolás Ramírez, y definirá a un finalista.

Tras dejar atrás algunas dudas en el funcionamiento colectivo, el conjunto de Eduardo Coudet parece haber encontrado finalmente esa versión que el hincha tanto reclamaba. Sin embargo, el DT afrontará un desafío de alto voltaje ante un cuadro complicado, en la búsqueda de la ratificación.

El Millo superó al Lobo en el Monumental y se clasificó a semifinales. El sábado en Núñez recibirá a Rosario Central.

A pesar del poco tiempo de recuperación, todo indica que el Chacho apostará por la continuidad. Las alarmas que se encendieron por las molestias físicas de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel parecen haberse disipado , ya que ambos laterales solo habrían sufrido sobrecargas menores. Así, el equipo sería el mismo que superó a Gimnasia de La Plata el pasado miércoles.

Del otro lado aparece el Rosario Central de Jorge Almirón, cuyos números asustan: de los últimos ocho compromisos, ganó siete y empató apenas uno . Su camino en los playoffs no fue sencillo, pero logró despachar a Independiente y recientemente a Racing Club en un partido cargado de polémicas y tensión.

Rosario Central vs. Racing Club Rosario Central tuvo que luchar para alcanzar el boleto a las semifinales del torneo. El Canalla sueña con el título. Gentileza

El elenco rosarino aterriza en Buenos Aires con la ambición de sumar una nueva víctima a su lista, encolumnado detrás de la figura estelar de su capitán Ángel Di María. Con un gran nivel mostrado desde su retorno, el Fideo está obsesionado en levantar el título para coronar esta segunda etapa en el club.

La gran final ya tiene fecha y lugar: el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el próximo domingo 24 de mayo a las 15.30. El que gane entre Millonarios y Canallas, se medirá con el ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Probables formaciones de River - Rosario Central:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium/ TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - Rosario Central: