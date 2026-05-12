¿Franco Armani o Santiago Beltrán? Eduardo Coudet eligió a su arquero titular para jugar con Gimnasia

El director técnico de River se enfrenta a una de sus primeras grandes decisiones desde que llegó al club. Este miércoles, cuando se mida ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tendrá que elegir entre Franco Armani y Santiago Beltrán.

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La disputa es muy pareja, y cualquier determinación que tome tendrá detractores y defensores por igual. No es fácil sentar a una figura de la talla de Franco Armani, probablemente el arquero más influyente de la vida reciente de la institución, como tampoco lo es cortarle el momento de brillantez a un joven Santiago Beltrán, que se ganó el derecho a ser titular.

Este mano a mano por defender el arco Millonario se da por primera vez desde que el Chacho llegó al banco de suplentes, teniendo en cuenta que el Pulpo atravesó una larga recuperación física desde principios de este año. Así, d espués del alta médica y habiendo recuperado cierto ritmo futbolístico, ya está para volver.

En ese lapso de tiempo en el cual Armani no pudo estar presente, el juvenil Santiago Beltrán aprovechó como nadie la oportunidad . Jugó todos los partidos oficiales de la temporada, se destacó a fuerza de grandes actuaciones en momentos decisivos, y hasta logró integrar la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

No es una elección sencilla, pero la balanza del entrenador ya se torció hacia el juvenil. Según trascendió, el cuerpo técnico entiende que devolver al joven portero al banco de los suplentes podría golpearlo fuertemente desde lo anímico, además de cortarle el rodaje a uno de los mejores proyectos del club a futuro.

Por otro lado, entienden que el vínculo de Armani con la institución está llegando a su fin por lo que ser suplente no será un escándalo. En ese sentido, hasta comenzó a rumorearse una posible salida hacia Atlético Nacional.

Como todo lo que sucede en el fútbol, esta decisión puede cambiar con el paso del tiempo y revertirse. Nada es definitivo en un deporte donde la incertidumbre es moneda corriente. Pero por ahora, el arco de River tiene dueño: Santiago Beltrán.