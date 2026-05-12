12 de mayo de 2026 - 17:24

¿Franco Armani o Santiago Beltrán? Eduardo Coudet eligió a su arquero titular para jugar con Gimnasia

El entrenador de River se decidió por uno de los dos para ocupar el arco Millonario en los cuartos de final de la Liga Profesional.

Franco Armani y Santiago Beltrán, dos arqueros para un sólo puesto en River

Franco Armani y Santiago Beltrán, dos arqueros para un sólo puesto en River

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El director técnico de River se enfrenta a una de sus primeras grandes decisiones desde que llegó al club. Este miércoles, cuando se mida ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tendrá que elegir entre Franco Armani y Santiago Beltrán.

Leé además

El desahogo de Marcos Acuña en Núñez.

Entre Quintero y Acuña: la fórmula que rescató a River ante San Lorenzo en una noche complicada

Por Nicolás Salas
Galoppo convirtió todos los penales que ejecutó en su carrera, excepto los dos oficiales con River

El "maleficio" de Galoppo en River: De la efectividad total al murmullo del Monumental en los penales

Por Redacción Deportes

La disputa es muy pareja, y cualquier determinación que tome tendrá detractores y defensores por igual. No es fácil sentar a una figura de la talla de Franco Armani, probablemente el arquero más influyente de la vida reciente de la institución, como tampoco lo es cortarle el momento de brillantez a un joven Santiago Beltrán, que se ganó el derecho a ser titular.

Franco Armani y Santiago Beltrán pelean por el arco de River:

Diario Los Andes 2026 (1)

Este mano a mano por defender el arco Millonario se da por primera vez desde que el Chacho llegó al banco de suplentes, teniendo en cuenta que el Pulpo atravesó una larga recuperación física desde principios de este año. Así, después del alta médica y habiendo recuperado cierto ritmo futbolístico, ya está para volver.

En ese lapso de tiempo en el cual Armani no pudo estar presente, el juvenil Santiago Beltrán aprovechó como nadie la oportunidad. Jugó todos los partidos oficiales de la temporada, se destacó a fuerza de grandes actuaciones en momentos decisivos, y hasta logró integrar la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

No es una elección sencilla, pero la balanza del entrenador ya se torció hacia el juvenil. Según trascendió, el cuerpo técnico entiende que devolver al joven portero al banco de los suplentes podría golpearlo fuertemente desde lo anímico, además de cortarle el rodaje a uno de los mejores proyectos del club a futuro.

Por otro lado, entienden que el vínculo de Armani con la institución está llegando a su fin por lo que ser suplente no será un escándalo. En ese sentido, hasta comenzó a rumorearse una posible salida hacia Atlético Nacional.

Como todo lo que sucede en el fútbol, esta decisión puede cambiar con el paso del tiempo y revertirse. Nada es definitivo en un deporte donde la incertidumbre es moneda corriente. Pero por ahora, el arco de River tiene dueño: Santiago Beltrán.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca y River: cuánto cobrarán por cada jugador que Scaloni lleve al Mundial 2026.

Por qué Lionel Scaloni podría hacerle ganar millones a Boca y River en el Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Boca empezó a planificar el partido con Cruzeiro

Boca, al límite en la Copa Libertadores: qué necesita y cómo formaría ante Cruzeiro

Por Redacción Deportes
Real Madrid no tiene paz: Florentino Pérez anunció llamado a elecciones, y se refirió a las peleas internas

Real Madrid no tiene paz: Florentino Pérez convoca a elecciones tras la disputa de sus jugadores

Por Redacción Deportes
Argentinos Juniors vs. Huracán por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura . 

Argentinos Juniors recibe a Huracán por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes