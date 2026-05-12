Argentinos Juniors recibe a Huracán por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

El estadio Diego Armando Maradona será el escenario donde Argentinos Juniors busque hacer valer la localía en el encuentro ante Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El partidos será desde las 21.30 y el ganador enfrentará al vencedor de la serie entre Unión y Belgrano.
Boca - Huracán, por la Liga Profesional
BOMBONERAZO. Huracán eliminó a Boca en La Ribera y metió el gran batacazo de octavos de final.
Gentileza.
La probable formación de Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Apertura
Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
El posible once de Huracán vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura
Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.