12 de mayo de 2026 - 15:18

Argentinos Juniors recibe a Huracán por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Argentinos Juniors se medirá con Huracán en el estadio Diego Armando Maradona por un boleto a las semifinales del Torneo Apertura.

Argentinos Juniors vs. Huracán por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura .&nbsp;

Argentinos Juniors vs. Huracán por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura . 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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BOMBONERAZO. Huracán eliminó a Boca en La Ribera y metió el gran batacazo de octavos de final.

La probable formación de Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Apertura

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

El posible once de Huracán vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • Estadio: Diego Armando Maradona .

Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

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