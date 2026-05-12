12 de mayo de 2026 - 14:59

Belgrano vs. Unión por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Belgrano y Unión, luego de eliminar a Talleres y a Independiente Rivadavia respectivamente, se enfrentarán en Cordoba por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Belgrano recibe a Unión de Santa Fe por los cuartos de final del Torneo Apertura.&nbsp;

Belgrano recibe a Unión de Santa Fe por los cuartos de final del Torneo Apertura. 

Foto:

Gentileza.

Leé además

Belgrano eliminó a Talleres y desató el caos en redes con un polémico aviso fúnebre.

"Descanso eterno": Belgrano eliminó a Talleres y desató el caos en redes con un polémico aviso fúnebre
Argentinos Juniors vs. Huracán por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura . 

Argentinos Juniors recibe a Huracán por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe
Triunfazo de Uni&oacute;n de Santa Fe ante Independiente Rivadvaia.&nbsp;

Triunfazo de Unión de Santa Fe ante Independiente Rivadvaia.

La probable formación de Belgrano vs. Unión, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

La probable formación de Unión vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Belgrano vs. Unión por el Torneo Apertura: todos datos del partido

  • Hora: 19
  • TV: ESPN Premium
  • Arbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Fernando Espinoza
  • Estadio: Julio César Villagra

Belgrano vs. Unión por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con Viktor Gyökeres a la cabeza, Suecia confirmó su nómina para el Mundial 2026.

Suecia confirmó su lista para el Mundial 2026: los 26 elegidos y la gran promesa que quedó afuera

Por Nicolás Salas
Maxi Salas se refiero al festejo y pelotazo que lanzó contra la platea de River Plate. 

El descargo de Maximiliano Salas tras el escándalo del domingo: "Jamás le faltaría el respeto a la gente"

Por Redacción Deportes
Boca y River: cuánto cobrarán por cada jugador que Scaloni lleve al Mundial 2026.

Por qué Lionel Scaloni podría hacerle ganar millones a Boca y River en el Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Diego Maradona sería hoy uno de los fichajes más caros de la historia de La Liga. 

No lo vas a creer: esto costarían hoy los grandes cracks de La Liga Española

Por Redacción Deportes