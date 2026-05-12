Belgrano vs. Unión por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Belgrano recibirá a Unión en el estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Pirata viene de quedarse con el clásico cordobés y el Tatengue de eliminar a Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos del semestre. El partido será desde las 19 y el ganador se medirá ante el vencedor de Argentinos Juniors-Huracán.
Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe
Triunfazo de Unión de Santa Fe ante Independiente Rivadvaia.
Ramiro Gómez / Los Andes
La probable formación de Belgrano vs. Unión, por el Torneo Apertura
Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
La probable formación de Unión vs. Belgrano, por el Torneo Apertura
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.