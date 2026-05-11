11 de mayo de 2026 - 19:12

Masters 1000 de Roma, Thiago Tirante saca la cara por Argentina y avanza a los octavos de final

La actual sexta raqueta nacional venció en 1 hora y 18 minutos a Flavio Cobolli, por 6/3 y 6/4 y ahora en Roma jugará, en la otra ronda, con Daniil Medvedev

En Roma, Thiago Tirante hizo de las suyas y dejó en el camino al dueño de casa: Flavio Cobolli

En Roma, Thiago Tirante hizo de las suyas y dejó en el camino al dueño de casa: Flavio Cobolli

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el torneo Masters 1000 de Roma el jugador platense derrotó en dos sets al italiano Flavio Cobolli, que está en el lugar 12 del ranking de la ATP. El tenista nacional está ubicado en el puesto 69. Ahora la sexta raqueta argentina deberá jugar ante un Top 10, el ruso Daniil Medvedevel

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¿Qué pasó en Roma?

Tirante se enfrentó nada más y nada menos que al italiano Cobolli, una raqueta top mundial y que jugaba este certamen en condición de local, con el apoyo de sus compatriotas.

Tirante sorprendió a todos en el recinto italiano y superó con autoridad al número 12 del Ranking ATP. El platense se llevó el primer set por 6-3 en tan solo 38 minutos y, si bien le costó más que el inicio, en la segunda manga pudo quedarse con el saque de su rival en la mitad del juego y ahí se puso 4-3 arriba, finalizando el set 6-4.

Así, el argentino ganó el partido en 1 hora y 18 minutos y accedió a los octavos de final de este Masters 1000 de Roma, siendo el único connacional, que sigue vigente en el mismo. En la próxima ronda tendrá otra parada complicada ante el ruso Daniil Medvedev (9°) que viene de ganarle al español Pablo Llamas Ruiz.

Una arena, Mariano Navone se despidió de Roma

Por su parte, Mariano Navone perdió en tres sets contra el serbio Hamad Medjedovic y quedó eliminado.

Navone, quien actualmente ocupa el puesto número 44 del ranking ATP, cayó por 4/6, 6/4 y 6/3 en un extenso y disputado encuentro que se extendió durante tres horas y cinco minutos.

El argentino pudo imponer condiciones en el primer set, donde rompió el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con dicho parcial por 6/4.

Sin embargo, Medjedovic tuvo una gran reacción, comenzó a hacer valer cada uno de sus turnos de saque y quebró el de Navone una vez en cada set para finalmente darle vuelta a la historia y conseguir el boleto a octavos de final.

Su rival en los octavos de final será el español Martín Landaluce que, con solo 20 años, quiere meterse por segunda ocasión en su carrera en los cuartos de final de un torneo Masters 1000.

Navone, por su parte, cerró una muy buena semana, en la que derrotó a rivales más que complicados como los canadienses Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime. Este último actualmente ocupa el puesto número 5 del ranking ATP, por lo que fue el mejor triunfo del argentino en su carrera.

¿Y los candidatos?

En lo que respecta a los candidatos, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, aplastó al australiano Alexei Popyrin con un contundente 6-2 y 6-0 y sigue firme en la búsqueda del único título de Masters 1000 que aún no ganó.

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