Video: qué signiica el festejo viral de Ángel Di María que le dedicó a sus hijas

Con un golazo de Ángel Di María, Rosario Central le dio otro cachetazo a Racing Club: mirá los goles

El delantero rosarino había marcado el empate parcial del encuentro tras una corrida hacia el arco rival y, apenas la pelota cruzó la línea, se paró frente a la tribuna auriazul para realizar la celebración: movió las manos de arriba hacia abajo de manera intercalada y con las palmas hacia arriba. Segundos después, levantó dos dedos y lanzó un beso a cámara.

Six-seven: qué hay detrás del festejo viral de Di María que le dedicó a sus hijas y qué significa.

La referencia del gesto nació a partir de un video viral grabado en 2025 durante un partido de básquet universitario en Estados Unidos . En el clip, un niño que estaba entre el público miró a cámara y repitió la frase mientras hacía exactamente el mismo movimiento con las manos.

Con el correr de los meses, la expresión empezó a utilizarse con distintos sentidos. En algunos casos, funciona como una manera de decir que algo estuvo “más o menos”, ni muy bueno ni muy malo, como si fuese una calificación de “seis o siete puntos”. Sin embargo, la viralidad terminó dándole un uso mucho más amplio y hoy suele aparecer simplemente como una frase humorística sin contexto específico.

Tras el encuentro, el jugador confesó: “Le mando un beso a mis dos hijas, las dos están con fiebre. La más chica me pidió que si hacía un gol lo festeje de esta manera, así que se lo pude dedicar a ellas”. Más tarde, publicó en una historia de Instagram que el festejo fue para Mía y Pía.

Video: el fenómeno de six-seven de Ángel Di María

Embed Golazo de Di Maria que festeja haciendo el six seven. pic.twitter.com/Ac764iHDxO — De Primera (@DePrimeraa) May 10, 2026

El fenómeno del "six-seven" incluso trascendió las redes sociales y llegó a videojuegos como Roblox o Fortnite, donde la tendencia fue adoptada masivamente por usuarios más jóvenes. En ese contexto, Di María se sumó al meme del momento.