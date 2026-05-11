Video: qué signiica el festejo viral de Ángel Di María que le dedicó a sus hijas

El festejo de Ángel Di María en el Gigante de Arroyito no pasó desapercibido. Después de convertir en la victoria de Rosario Central por 3-1 ante Independiente en los octavos de final del Torneo Apertura, el campeón del mundo celebró con un particular movimiento de manos que rápidamente se viralizó en redes sociales ya que ese gesto nace de un meme: el “six-seven”.
El delantero rosarino había marcado el empate parcial del encuentro tras una corrida hacia el arco rival y, apenas la pelota cruzó la línea, se paró frente a la tribuna auriazul para realizar la celebración: movió las manos de arriba hacia abajo de manera intercalada y con las palmas hacia arriba. Segundos después, levantó dos dedos y lanzó un beso a cámara.
La referencia del gesto nació a partir de un video viral grabado en 2025 durante un partido de básquet universitario en Estados Unidos. En el clip, un niño que estaba entre el público miró a cámara y repitió la frase mientras hacía exactamente el mismo movimiento con las manos.
Con el correr de los meses, la expresión empezó a utilizarse con distintos sentidos. En algunos casos, funciona como una manera de decir que algo estuvo “más o menos”, ni muy bueno ni muy malo, como si fuese una calificación de “seis o siete puntos”. Sin embargo, la viralidad terminó dándole un uso mucho más amplio y hoy suele aparecer simplemente como una frase humorística sin contexto específico.
Tras el encuentro, el jugador confesó: “Le mando un beso a mis dos hijas, las dos están con fiebre. La más chica me pidió que si hacía un gol lo festeje de esta manera, así que se lo pude dedicar a ellas”. Más tarde, publicó en una historia de Instagram que el festejo fue para Mía y Pía.
Video: el fenómeno de six-seven de Ángel Di María
El fenómeno del "six-seven" incluso trascendió las redes sociales y llegó a videojuegos como Roblox o Fortnite, donde la tendencia fue adoptada masivamente por usuarios más jóvenes. En ese contexto, Di María se sumó al meme del momento.