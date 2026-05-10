Interminable: golazo de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central sobre Independiente

Con un verdadero golazo de su estrella Ángel Di María , Rosario Central sacó a relucir su jerarquía en el cierre del partido para revertir un marcador adverso y vencer 3-1 a Independiente de Avellaneda. Con este triunfo, sacó boleto directo a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Con un golazo de Ángel Di María, Rosario Central le dio otro cachetazo a Racing Club: mirá los goles

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El encuentro fue entretenido, con ambos equipos presentando un planteo muy ofensivo y generando situaciones claras para ponerse en ventaja. El hecho de jugarse un lugar en la próxima instancia del certamen local los motivó a ir al frente.

Así fue como el Rojo pudo abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el goleador del torneo, Gabriel Ávalos, recibió en el área chica y solo tuvo que empujarla al fondo de la red luego de un buscapié perfecto del chileno Maximiliano Gutiérrez.

Cuando parecía que el equipo de Avellaneda se iba a ir al entretiempo en ventaja, apareció Á ngel Di María, quien realizó una tremenda jugada individual y sacó un muy preciso remate para igualar el encuentro en la última del primer tiempo.

La segunda mitad fue muy pareja y tanto a Rosario Central como a Independiente les costó generar situaciones con claridad. Sin embargo, el local pudo inclinar la balanza a su favor recién a los 42 minutos del complemento, luego de que el joven Cantizano sacara un potentísimo remate después de un gran desborde del delantero Enzo Copetti.

Finalmente, el Canalla convirtió el 3-1 definitivo para liquidar el partido a los 92 minutos, a través de una contra letal que derivó en el gol del también juvenil Elías Verón.

De esta manera, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final y continúa con el sueño de levantar el título local. Ahora se medirá en la siguiente instancia con Racing.

Minuto a minuto y estadísticas de Rosario Central - Independiente de Avellaneda: