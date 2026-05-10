10 de mayo de 2026 - 19:04

Interminable: golazo de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central sobre Independiente

El Fideo se hizo presente en el marcador en la victoria del Canalla por 3 a 1 ante el Rojo de Avellaneda, por la Liga Profesional.

Golazo de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central

Golazo de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con un verdadero golazo de su estrella Ángel Di María, Rosario Central sacó a relucir su jerarquía en el cierre del partido para revertir un marcador adverso y vencer 3-1 a Independiente de Avellaneda. Con este triunfo, sacó boleto directo a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El encuentro fue entretenido, con ambos equipos presentando un planteo muy ofensivo y generando situaciones claras para ponerse en ventaja. El hecho de jugarse un lugar en la próxima instancia del certamen local los motivó a ir al frente.

Así fue como el Rojo pudo abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el goleador del torneo, Gabriel Ávalos, recibió en el área chica y solo tuvo que empujarla al fondo de la red luego de un buscapié perfecto del chileno Maximiliano Gutiérrez.

El golazo de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central:

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Cuando parecía que el equipo de Avellaneda se iba a ir al entretiempo en ventaja, apareció Ángel Di María, quien realizó una tremenda jugada individual y sacó un muy preciso remate para igualar el encuentro en la última del primer tiempo.

La segunda mitad fue muy pareja y tanto a Rosario Central como a Independiente les costó generar situaciones con claridad. Sin embargo, el local pudo inclinar la balanza a su favor recién a los 42 minutos del complemento, luego de que el joven Cantizano sacara un potentísimo remate después de un gran desborde del delantero Enzo Copetti.

Finalmente, el Canalla convirtió el 3-1 definitivo para liquidar el partido a los 92 minutos, a través de una contra letal que derivó en el gol del también juvenil Elías Verón.

De esta manera, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final y continúa con el sueño de levantar el título local. Ahora se medirá en la siguiente instancia con Racing.

Minuto a minuto y estadísticas de Rosario Central - Independiente de Avellaneda:

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