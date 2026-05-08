Se calienta la previa de Rosario Central - Independiente de Avellaneda por una polémica decisión

El encuentro que mantendrán Rosario Central e Independiente de Avellaneda por el Torneo Apertura de la Liga Profesional quedó inmerso en una gran polémica, debido a una determinación de la Comisión Directiva Canalla respecto a los medios partidarios del Rojo.

Según trascendió el cuadro de Rosario no acreditó a varios trabajadores de prensa por "cuestiones de seguridad". La encargada de contar la noticia fue la Secretaría de Comunicación y Prensa de Independiente, que informó que recibieron "una comunicación oficial desde Rosario Central, mediante la cual se nos notifica que no pueden garantizar la seguridad de los periodistas partidarios de Independiente que asistan al estadio en la próxima fecha".

Por esta razón, aclararon que "no estarán aprobando las acreditaciones para esta cobertura" , y recomendaron no concurrir por sus propios medios, "priorizando la integridad personal de cada uno de ustedes".

La alternativa que propuso Independiente fue poner a disposición las cabinas de transmisión del Estadio Libertadores de América "para que cada programa pueda realizar su cobertura desde nuestras instalaciones".

Esta decisión se da un día después de la polémica iniciada por el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien expresó su deseo de "hablar de fútbol y no de decisiones polémicas". Además, luego redobló la apuesta al asegurar en declaraciones radiales que "estamos atentos a que ninguna cuestión de arbitraje nos impida tener este campeonato".

El comunicado oficial de Independiente de Avellaneda:

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"Desde el Club Atlético Independiente queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los dirigentes, agrupaciones y referentes del arco político del club que se han pronunciado públicamente en apoyo a los periodistas partidarios, ante la imposibilidad de Rosario Central de garantizarles la seguridad en la cobertura del encuentro del domingo.

En momentos como este, el silencio también habla. Por eso valoramos especialmente a quienes, dejando de lado las diferencias internas, dieron un paso al frente para defender a los nuestros.

A nuestros periodistas partidarios: no están solos. El club los respalda y pone a disposición sus instalaciones para que ninguna voz del Rojo deje de escucharse. Hoy más que nunca, somos Independiente".